Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'deki kilise saldırısına sert tepki

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Suriye’nin başkenti Şam’daki Mar İlyas Kilisesi’ne yönelik gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına, Suriye hükûmetine ve halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.

"ALÇAK TERÖR EYLEMİ KARŞISINDA SURİYE HÜKÜMETİ YANINDAYIZ"

Suriye’nin huzur ve güvenini, iç barışı ve birlikte yaşama kültürünü, bölgemizin istikrarını hedef alan bu alçakça terör eylemi karşısında Suriye halkının ve hükûmetinin yanındayız.

Yıllardır süren zulmün ve çatışmaların ardından ilk defa geleceğine umutla bakan komşumuz, kardeşimiz Suriye’nin, taşeron terör örgütleri eliyle yeni bir istikrarsızlık ortamına çekilmesine asla izin vermeyeceğiz.

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Suriye hükûmetinin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz.