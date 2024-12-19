Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye, İsrail saldırganlığının hedefinde

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Değerli kardeşlerim her birinizi selamlıyorum. Bugün Kahire’de bizi D-8 Teşkilatı olarak bir araya getiren Sisi’ye teşekkür ediyorum. Filistin halkının yıllardır maruz kaldığı baskı, İsrail'in 440 gün önce başlattığı saldırılarla katlanılmaz boyuta ulaştı. Saldırılarda 50 bin kardeşimiz şehit oldu.

Lübnan da ilave zorluklarla karşı karşıya. Filistin sorununa kalıcı çözüm için mücadele ettik. Uzun soluklu hedefimiz iki devletli çözümü hayata geçirmek için bir müzakere sürecinin başlatılması olmalıdır. İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz.

'İSRAİL SALDIRILARINI GENİŞLETEREK SÜRDÜRÜYOR'

İsrail saldırılarını genişleterek sürdürüyor. İsrail’in Golan tepelerinde yasa dışı yerleşimini genişlettiğini görüyoruz. Lübnan'dan sonra Suriye de İsrail yayılmacılığının hedefi oldu. Suriye'nin ve bölgemizin istikrarını tehdit eden hukuksuzluklara, D-8 olarak çok daha güçlü tepki vermemiz gerektiğine inanıyorum. İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir. İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hiçe sayıyor.

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Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya, D-8 üyeleri başta olmak üzere azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz

Ateşkesin sağlanması konusunda güçlü destek vererek sonuca ulaşmalıyız. Lübnan'da ateşkesin tesisi ve Suriye'de Esed rejiminin çökmesi, ümit ediyorum daha olumlu bir dönemin başlangıcı olacaktır. Ülkemizin Lübnan’a gönderdiği yardımlar bin 500 tona ulaşmıştır. Bölge ülkelerinin birbirlerinin içişlerine karışmadan dayanışma içinde olması önemli.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Teşkilatı aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.