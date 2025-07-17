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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile görüştü: Suriye'ye destek vurgusu

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Suriye#Şara
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 16:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, İsrail saldırganlığının tüm bölge için tehdit oluşturduğunu, Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkına destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail’in saldırıları sonrası Suriye’deki son durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, İsrail saldırganlığının tüm bölge için tehdit oluşturduğunu, Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkına destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Suriye’de Dürzilerle sağlanan ateşkesin, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

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Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Suriye’de siyasi birliğin korunması, toprak bütünlüğünün sağlanması ve egemenliğin muhafaza edilmesine destekleri için Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini sundu.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Suriye#Şara

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