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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sulu-kuru hepsi zarar

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Dünya Tütünsüz Günü#Sigara
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sulu-kuru hepsi zarar

Dünya Tütünsüz Günü’nde gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de 100 bin insanın sigaraya bağlı hastalıklardan öldüğüne dikkat çekti: “Hayret aç, sefil geziyor ama birayı rakıyı almaktan geri durmuyor. Hem kuru hem sulu. Bunların hepsi kime zarar. Devamlı arttırıyoruz, çok rahatsızlar.”

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşmasında açıklamalarda bulundu ve özetle şu mesajları verdi: “Başarılarıyla ülkemizin gururu siz gençlerimizi tütün ürünleriyle mücadelemizde de en ön safta görmek geleceğimize olan güvenimizi arttırıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nün toplumumuzun her kesiminde ölümcül tehlikeye karşı farkındalık oluşturmasını diliyorum.

100 BİN SİGARA MAĞDURU

Dünyada her yıl 7 milyon, ülkemizde 100 bin insanın tütün kullanımına bağlı hastalıklardan öldüğü gerçeğine rağmen maalesef bu salgınla mücadelede henüz arzu ettiğimiz yerde değiliz. Yakın çevremizden başlayarak karşılaştığımız herkesi zararlarına karşı ikaz ediyor, varsa sigara paketine el koyuyoruz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sulu-kuru hepsi zarar

ARAÇTAN UYARIYORUM

Bizde de araçta falan sigara kullanmak yasak ama bu yasağa herkes uyuyor mu; maalesef, araçla giderken bakıyorum hem arabayı kullanıyor bir elinde de sigara, içmeye devam ediyor. Ben arabadan işaret ediyorum. ‘At at’ diye ama hiç umurunda değil devam ediyor. Stadyumlarda sigara konusunda benim vatandaşlarım kadını da erkeği de sigaraya devam. Bu kurusu, sulusu da var.

ELEKTRONİĞİ DE FARKLI DEĞİL

Yanında şişeleriyle gelip polislere rağmen içeri girip uygun yerlerde ne yazık ki biraysa bira farklı farklı onları içenler var. Hem kuru hem sulu, bunların hepsi kime zarar. O stadyumda sporcuları seyredeyim diye gelen vatandaşlarımın hepsine zararı oluyor. Zaman zaman stadyumlarda bakıyorsunuz kavgalar, dövüşlere neden oluyor. Ben de buraya basket maçından geliyorum. Bugün de bayağı skorerdim, 36 sayı yaptım. 50’nin 36’sı bizde, biz kazandık tabii, farkla. Özellikle elektronik sigara falan söylüyorlar. Bunların hepsi aldatmaca, hepsi nasıl para kazanırız bunun yolları. Elektronik sigara denilen, öbüründen daha farklı değil. Bunlara fırsat vermeyeceğiz.

ELON MUSK’A SÖYLEYECEĞİM

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Elon Musk ile ilk görüşmemde diyeceğim ki ‘Bu sigara tüketimine karşı da biraz para harca’, isabetli olur değil mi? Amerika’dan başlayıp tüm dünyaya bu işi çok daha çabuk başarırız. (Vergiler) Devamlı arttırıyoruz, çok rahatsızlar hem suluda hem sigarada, fakat hayret aç, sefil geziyor ama birayı rakıyı almaktan geri durmuyor. Şimdi bana doktor kardeşlerim kızacak. Onların da gerek sigara gerek alkol bağımlılığı beni ciddi manada rahatsız ediyor.”

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Dünya Tütünsüz Günü#Sigara

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