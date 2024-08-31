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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcular ve askerleri kabul etti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yusuf Dikeç#Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcular ve askerleri kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 15:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda derece alan bazı sporcular ile "8'inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması"nda derece alan askerleri kabul etti.

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Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri öncesinde, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan bazı sporcular ile ABD Kara Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanlığınca 4-12 Ağustos'ta Almanya'da gerçekleştirilen, 19 ülke ve 36 timin katıldığı, "8'inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması"nda şampiyon olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile ikinci olan Özel Kuvvetler Komutanlığı takımlarından askerlerle bir araya geldi.

Erdoğan, sporcular, askerler ve antrenörleriyle bir süre sohbet etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcular ve askerleri kabul etti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yusuf Dikeç#Paris 2024 Olimpiyat Oyunları

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