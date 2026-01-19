Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüz her platformda geçiyor! Artık takip eden değil, takip edilen bir Türkiye var

Haberin Devamı

"Esenboğa Havalimanı'mızın yıllık 20 milyon olan yolcu kapasitesini 30 milyona yükselteceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısının 58'e yükseldiğini kısa sürede bu sayının 60 yükseleceğini ifade etti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bu güzel buluşma vesilesiyle Başkent Ankara'mıza sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Açılışımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ulaştırma Bakanlığımıza teşekkür ediyorum.

Bu projeyle uçuş ve yolcu trafiği başta olmak üzere havacılıktaki başarımızı daha da yukarılara çekeceğiz. Rakiplerimizin takoz siyasetine rağmen eser ve hizmet siyasetinden taviz vermedik.

"SÖZÜMÜZ HER PLATFORMDA GEÇİYOR!"

Burada bir hususu öncelikle ve özellikle ifade etmek istiyorum. Hükümet olarak tam 23 yıldır bu aziz milletin emanetini omuzlarımızda taşıdığımızın bilinciyle çalışıyoruz. Bütün gayretimiz milletin emanetine halel gelmesin, kardeşliğimize gölge düşmesin, milletimizin başı öne eğilmesin içindir. Çeyrek asra yaklaşan iktidarlarımızda rakiplerimizin takoz siyasetine rağmen hamdolsun eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Sağlıktan dış politikaya, eğitimden adalete, savunmadan ulaşıma, sanayiye her alanda devasa yatırımlara, eserlere, hizmetlere imza attık. Hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye'yi hem bölgesinde hem de dünyada seçkin bir konuma ulaştırdık. Artık her platformda sözü geçen, ne diyeceği, nasıl tavır alacağı merakla beklenen, takip eden değil takip edilen bir Türkiye var.

Teşkilatımızla, bakanlıklarımızla, kurumlarımız ve yerel yönetimlerimizle ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya ilk günkü aşkla devam ediyoruz. Heyecanımızı yitirmiyoruz, sevdamızı eksiltmiyoruz. Yeni ümitlerle daha büyük hedeflerle geleceğe doğru emin adımlarla yürüyoruz. İşte bugün hizmet zincirimize yeni bir halka daha eklemenin bahtiyarlığı içindeyiz. Ülkemizi daha yüksek irtifalara çıkarmak için diğer alanlarda olduğu gibi havacılık sektöründe de yoğun çaba harcıyoruz. Şuraya özellikle dikkatinizi çekmek isterim: Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz. Bu avantajlı konumun sunduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak, en etkili şekilde değerlendirmek için son 23 yılda büyük yatırımlar yaptık. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri yaptık.

"AKTİF HAVALİMANI SAYIMIZI 58'E ÇIKARDIK"

İşte bugün hizmet zincirimize yeni bir halka daha eklemenin bahtiyarlığı içindeyiz.

2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı bugün 58'e çıkardık bu sayı yakın zamanda 60'a yükselecek. Nereden nereye!

50 ülkede 60 nokta olan dış hat sayımızı 156 noktaya çıkardık. İç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı 247 milyonu aştı.

Göreve geldiğimizde Esenboğa Havalimanı'nın halini biliyorsunuz değil mi? Havalimanını halkın limanı haline getirdik. Esenboğa'da yolcu trafiği yüzde 159'a çıktı.

"YOLCU BAZINDA AVRUPA'DA ÜÇÜNCÜ DÜNYADA 7. SIRAYA GİRDİK"

Yolcu bazında Avrupa'da üçüncü dünyada 7. sıraya geldik. İstanbul havalimanı Avrupa'da 2. dünya genelinde 7. oldu.

Esenboğa Havalimanı'mızın yıllık 20 milyon olan yolcu kapasitesini 30 milyona yükselteceğiz. Ankara ve ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olsun diyorum.

Bu projeyi devletimizin kasasın tek bir kuruş bile çıkmadan gerçekleştirdik.

Kurdelesini kestiğimiz her yatırımda bizimle muhalefet arasındaki vizyon farkı ortaya çıkıyor.