Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil kanun yaşatır

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü iftar programında özetle şunları söyledi: “Bizim inanç ve medeniyet değerlerimize göre kadın, gerek ailenin gerekse toplumun omurgasıdır. Kadınlar zor zamanlarda sergiledikleri dirayetli tavırlarıyla, yetiştirdikleri yiğit ve yürekli evlatlarla, medeniyetimize yaptıkları eşsiz katkılarla, evlerimizde huzurun, vatanımızda dirliğin, milletimizin fertleri arasında birliğin teminatı oldular.

HAKLARINI TESLİM ETMEYE ÇALIŞTIK

Göreve geldiğimiz ilk günden kadınların her alanda önlerini açmaya, haklarını teslim etmeye çalıştık. 2003’te Aile Mahkemelerini kurduk. 2004’te, Anayasanın 10’uncu maddesine yaptığımız eklemelerle kadın erkek eşitliğini güvence altına aldık. 2005’te, nüfusu 50 bini geçen belediyelere kadın ve çocuklar için konuk evleri açma zorunluluğu getirdik. 2007’de, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nı devreye aldık. 2012’de, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu hukuk sistemine kazandırdık. 2014’te cinsel suçların cezalarını önemli ölçüde artırdık. 2018’de KADES uygulamasını hayata geçirdik. 2022’de, kadına yönelik suçların cezasını artırdık.

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KADINA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS

Küresel bir sorun olan kadına yönelik şiddeti siyaset üstü bir anlayışla ele alıyor, sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi yürütüyoruz. Muhalefetin, özellikle ana muhalefet partisinin İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili iddialarının hiçbir temeli bulunmuyor. İşte bugün Kadıköy Belediyesi’nde belediye meclis üyesi AK Partili bayan arkadaşımızın sözünü kestiler, hakaret ettiler ve meclis başkanı aynı zamanda kalkıp, aynen Amerika’da olduğu gibi ‘şu kadını atın dışarı’ diyebildi. 6284 sayılı kanun, şiddetle mücadele konusunda ihtiyaç duyulan her türlü imkânı, yaptırımı, cezayı zaten en güçlü şekilde barındırıyor. Bunun için biz, ‘sözleşme değil, kanun yaşatır’ diyoruz. Meclis kürsüsünden ahkam kesenlere de sadece şunu tavsiye ediyoruz. Şayet gerçekten kadına yönelik şiddetle mücadele etmek istiyorsanız, öncelikle parti teşkilatlarınızı ve yönettiğiniz belediyeleri içteniçe çökerten taciz, tecavüz ve ahlaksızlık vakalarına bir el atın. Kadınları mağdur eden yasakların kalkmaması için mahkeme mahkeme dolaşan ana muhalefet partisinin genel başkanı kadın düşmanı arıyorsa, sağa sola sataşmasın, gitsin önce aynaya baksın, partisinin kötü siciliyle yüzleşsin, sonra da çıkıp, yıllarca mağduriyetine sebep oldukları başörtülü kadınlardan özür dilesin. Şehit annelerimize ve şehit eşlerine sabırlar diliyorum. Nasıl bugüne kadar onlara mahcup olmadıysak bundan sonra da onlara mahcup olmayacak terör belasını bu milletin başından tamamen def etmek için çalışacağız. Terörün karanlık ve kanlı gölgesinin ülkemizin ve bölgemizin üzerinden çekildiği o müreffeh günleri hep birlikte göreceğiz.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, programa katılan kadınlarla bol bol fotoğraf da çektirdi.

TÜM YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMALI

“Konya’da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu vefat eden 2 yaşındaki Rana evladımıza Allah’tan rahmet diliyor, kederli ailesine, özellikle acılı annesine, babasına Rabb’imden sabır niyaz ediyorum. Böyle bir vahşetin 2025 Türkiye’sinde yaşanmasının hiçbir izahı olamaz. Muhalefetin ve çeteleşmiş kimi yapıların tüm engellemelerine rağmen, başıboş köpek sorununu çözmek amacıyla ağustos ayında çıkardığımız yasanın uygulamasını temin için de kararlı adımlar atıyoruz. Ancak, tedbir alınmadıkça büyüyen bu sorunun çözüm noktasında muhalif, iktidar fark etmeksizin tüm yerel yönetimlerin el birliği içinde çalışması gerekiyor. Maalesef muhalefet cenahında yasaya karşı direnç halen devam ediyor. Hepimizin yüreğini dağlayan dünkü olayla ilgili başsavcılığımız soruşturma başlatmış, ayrıca mülkiye müfettişlerimiz görevlendirilmiştir. Rana yavrumuza bir kez daha yüce Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.”

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Programa Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören ile Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yelda Demirören Kalyoncu da katıldı.

ERDOĞAN’A 208 YILLIK KURAN

ÖNCEKİ gün Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar İftar Programı’na katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a el yazması bir Kuran’ı Kerim hediye edildi. TAV Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan ve CEO Vehbi Serkan’ın takdim ettiği 208 yıllık bu Kuran’ı Kerim, Kureyş kabilesinden (Hz. Muhammed’in soyundan) hadis alimi Seyyid Muhammed tarafından yazılmış…

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