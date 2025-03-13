Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soykırımcıların gözüne bakarak Gazze'nin evlatlarına sahip çıktık

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye Diyanet Vakfı'nın değerli yöneticileri, başkanlığımızın kıymetli mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Başı rahmet, ortası marifet, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Bu güzel iklimde sizlerle olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Misafirlerimizi selamlıyor ve kendilerini külliyemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'inizi canı gönülden tebrik ediyor ve bu mukaddes günlerin hayır getirmesini yürekten temenni ediyorum.

Bundan 13 gün önce idrakine nail olduğumuz Ramazan'ın gelişi de gidişi de mümin gönüller için bayramdır. Rabbim bu müstesna günleri layıkıyla ihya etmeyi nasip etsin. Kendi alanında artık bir markaya dönüşen Uluslararası İyilik Ödülleri'nin 8.'sini düzenliyoruz. Ödüle layık görülen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum.

Haberin Devamı

28 Şubat'ta dünya defterini kapatıp beka alemine göç eden Hasan Çelebi hocamız ömrünü hat sanatına adayan, pek çok talebe yetiştiren mümtaz şahsiyetti. En son 3 Ocak'ta bir araya gelmiş ve kendisine Necip Fazıl Saygı Ödülü'nü takdim etmiştik. Bugün ödülünü de kendisine takdim edecektik. Tüm büyüklerimize, sanat insanlarımıza Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum.

"NEREYE GİTSEK VAKFIMIZIN HİZMETLERİ İLE KARŞILAŞIYORUZ"

Bu sene 50. yaşını kutlayan Türkiye Diyanet Vakfı'mız ülkemizde ve dünyanın dört bir yanından iyiliği egemen kılmak için azim ve kararlılıkla çalışıyor. Eğitimden insani yardıma başarı çıtasını her geçen gün daha da yükseğe taşıdı. Asırlar boyunca medreselerimiz, hanlarımız, çarşılarımız ve daha niceleri... Mürekkebi kurumayacak ihya mühürleridir. Türkiye Diyanet Vakfı vakıf kültürümüzün taşıyıcısı olarak önemli rol üstleniyor. Türkiye'de ve 111 ülkede binlerce öğrenciye burs veriyor, akademik destek sağlıyor. Savaş, afet sebebi ile zor durumda olanlara milletimizin yardım elini uzatıyor. Yurt içinde ve yurt dışındaki milyonlarca ihtiyaç sahibinin yardımına koşuyor. Kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde vazifesini başarıyla sürdürüyor. Nereye gitsek bir hizmetleri ile karşılaşıyoruz. Rabbim sizlerin eksikliğini bu millete ve bu ümmete göstermesin.

Haberin Devamı

"13-20 MART HAFTASINI İYİLİK HAFTASI İLAN ETTİK"

Bugün aynı zamanda iyilik haftasının da ilk gününü idrak ediyoruz. Bundan sonra her sene 13-20 Mart haftasını iyilik haftası olarak kutlayacağız. Kurumlarımızla pek çok faaliyet icra edeceğiz. İyilik haftasının hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

"ZALİME KARŞI MAZLUMUN YANINDAYIZ"

Vicdanlarını tatile çıkarmış olanlara aldırmadan hayırda iyilikte güzellikte yarışmaya devam etmenizi özellikle bekliyorum. Yaratılanı yaratandan ötürü seven bir milletin, medeniyetin mensuplarıyız. Kötüye karşı iyinin, zalime karşı mazlumun, yanlışa karşı doğrunun safında yer almak bizim hayat tarzımızdır. İyilik mefhumunu yaşatan, zor zamanlarda insanlığa umut olan kardeşlerimin, büyüklerimin, evlatlarımı bir kez daha tebrik ediyorum.

Haberin Devamı

İyilik mefhumunu yaşatan, zor zamanlarda insanlığa umut olan kardeşlerimin, büyüklerimin, evlatlarımı bir kez daha tebrik ediyorum.

"FİLİSTİN DAVASINA CESARETLE SAHİP ÇIKTIK"

İyiliğin bu güçlü mirasını muhafaza ederek zenginleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İyilikle dünyayı güzelleştirme çabasındayız. Zalime karşı dik durarak, mazlumun elinden tutarak insanlık vazifemizi ifa etmenin mücadelesini veriyoruz. 1 milyon kardeşimizin hayatını kaybettiği Suriy2Edeki katliamdan kaçan muhacir kardeşlerimize kapılarımızı sonuna kadar açtık. Siyonist rejimin saldırılarına maruz kalan Gazzelilere destek olduk. Bizi cesaretli olmaya çağıranlar Gazzeli çocukların üzerine bomba yağdığı günlerde soykırım çetesinden korktukları için Filistin Kuvayı milliyesine iftira atarken biz Filistin davasına cesaretle sahip çıktık. Soykırımcıların gözüne bakarak, Gazze'nin evlatlarına sahip çıktık. Somali'de istikrarın korunması, Sudan'da kardeş kavgasının son bulması, Yemen'in Afganistan'ın huzura kavuşması için çaba gösteriyoruz. Nerede yok sayılan, zulüm gören varsa oradayız. Nerede bir zulüm, çatışma, adaletsizlik varsa sona erdirmek için biz oradayız

Haberin Devamı

Barışın egemen olması için ne yapmamız gerekiyorsa yapmaktan çekinmiyoruz. Bundan sonra da kimsesizlerin kimsesi olmaya, yok sayılanların yanında durmaya devam edeceğiz. İyilik sancağını taşımayı ve yükseltmeyi sürdüreceğiz.