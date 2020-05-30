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DHA
Haber Giriş: 30.05.2020 - 19:57,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır şehit olan polis memuru Atakan Arslan ile Hakkâri'de çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Diyarbakır’da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memurumuz Atakan Arslan ile Hakkâri’de çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay’a Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun. Ülkemize yönelik terör tehdidi sona erene, son terörist etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadelemiz kesintisiz ve kararlı bir şekilde devam edecektir. Rabbim kahraman güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun." ifadelerine yer verdi.

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