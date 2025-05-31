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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile telefonda görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Somali#Şeyh Mahmud
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 21:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Somali'nin demokrasi yoluyla kalkınma vizyonuna destek olduğunu, terörle mücadelede Somali'ye verilen desteğin artarak süreceğini ifade etti.

Türkiye'nin Somali ile enerji ve balıkçılık alanlarındaki dayanışmasının devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu alanlardaki işbirliğinin umut vadettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un yaklaşan Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

BULGARİSTAN CUMHURBAŞKANI RADEV İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin her alanda atılan önemli adımlarla geliştiğini, savunma sanayii ve enerji alanındaki iş birliğinin ilerletilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sonlandırılması için gayretlerin sürdüğünü, Bulgaristan’ın bu konuda izlediği hassas siyasetin yakından takip edildiğini, Türkiye’nin bölgede barışı sağlamak amacıyla tarafları İstanbul’da bir araya getirmek için çalıştığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev’in yaklaşan doğum gününü kutladı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Somali#Şeyh Mahmud

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