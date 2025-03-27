Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü

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Erdoğan, Mahmud'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mahmud, merdivenlerde Türk ve Somali bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Karşılama töreninde, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklara da yer verildi.

Karşılama ve basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

İKİLİ İLİŞKİLER, BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI

İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.

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Görüşmede, Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Somali’nin huzur ve güvenliği ile toprak bütünlüğüne önem verdiğini, Etiyopya ile yürütülen kalıcı barış ve istikrarı tesis etme sürecine verilen desteğin kesintisiz süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile terörle mücadele konusunda kararlı iş birliğinin artarak devam edeceğini, Türkiye’nin teröre karşı her zaman Somali halkının yanında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Somali’nin ekonomi, ticaret, güvenlik ve savunma alanlarında iş birliğinin önemini de ifade etti.