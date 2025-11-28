Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak çetelerine nefes aldırmayın

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmada "Güç zehirlenmesi yaşayan bir avuç kibir abidesinin yanlışlarının faturasını, millet ve devlet olarak birlikte ödedik. Geçmişte oluşmuş güvensizlik zeminini el ele vererek ortadan kaldırdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar;

"Sizlerin vasıtasıyla İstanbul’la birlikte 81 ilimizdeki güvenlik güçlerimize selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Öncelikle emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımız bünyesinde görev yaparken hayatlarını kaybetmiş tüm şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Sizlerle daima kıvanç duyduğumuz ve duyacağımızı bilmenizi isterim. Şehirlerde polisimiz, kırsalda jandarmamız, denizlerde sahil güvenliğimiz milletimizin huzuru esenliği ve güvenliği için büyük bir özveriyle çalışıyor. Bütün güvenlik güçlerimiz uyum içinde koordinasyon içinde anayasa veya yasalardan aldıkları yetkiler çerçevesinde 86 milyona hizmet ediyor.

Hem görev araçlarımızın niteliğini hem de vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin etkinliğini artırıyoruz. Geçen sene yine burada yaptığımız törende jandarma ve emniyet teşkilatlarımıza 7204 yeni aracı kazandırmıştık. Bugün de 9200 aracı da resmen sizlerin hizmetine veriyoruz. Bu araçlardan 7080 tanesi emniyetimiz, 2070 tanesi jandarmamız, 50 tanesi ise sahil güvenliğimiz tarafından kullanılacak.

"TERÖRLE MÜCADELEDE BİR DÖNEM ÇOK VAHİM HATALAR YAPILDI"

Değerli arkadaşlar güvenlik hizmetlerinin etkinliğinde vatandaşlarımızın katkısı çok önemlidir. Millet güvenlik kuvvetlerimize hakkıyla sahip çıkarsa az gayretle büyük mesafe alınır. Çözülmez denilen sorunlar kolayca çözülür aşılmaz denilen engeller kolayca aşılır. Yapılmaz denilen işler Allah'ın izniyle kolayca başarılır diğer türlü ne kadar çok gayret sarf edilirse edinsin hedeflenen neticeye ulaşılamaz. Geçmişte biz bunun sıkıntılarını bazı kritik konularda yaşadık.

Terörle mücadelede bir dönem çok vahim hatalar yapıldı. Bu hatalar sorunun daha da büyümesine daha karmaşık hale gelmesine yol açtı. Devlet ile vatandaş arasındaki bağ maalesef zarar gördü. Bunun sancısını ise halkımızla birlikte görevine en güzel şekilde yapmaya çalışan güvenlik kuvvetlerimiz çekti. Kendini hukukun kanunların ve vatandaşın üstünde gören kimi odakların yanlış uygulamalarından dolayı hepimiz ciddi zorluklarla karşılaştık. Güç zehirlenmesi yaşayan bir avuç gibi abidesinin yanlışlarının faturasını millet ve devlet olarak birlikte ödedik.

"SON 23 YILDA YANLIŞLARA SON VERDİK"

Son 23 yılda attığımız adımlarla yanlışlara son verdik, hataları telafi ettik. Devlet, millet bağını her yerde daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirdik. Geçmişte oluşmuş güvensizlik zeminini el ele vererek ortadan kaldırdık. Güvenliği arkasına saklanarak hukukun çiğnenmesine, demokrasinin duraklatılmasına eyvallah demedik.

Şu an insanımızın askerinden polisine, jandarmasından sahil güvenliğine kadar emniyet birimlerimizin tamamına desteği en üst seviyeye ulaşmıştır. Bu olumlu iklimi daha da güçlendirmekte kararlıyız. Şunu asla unutmamanızı rica ediyorum. Sizler asla ayrım yapmaksızın bu ülkedeki her bir vatandaşımızın huzur ve emniyetinin teminatısınız.

Maziden atiye uzanan bu kutlu yürüyüşün hiçbir kesintiye uğramadan devam etmesi gerekiyor. Bunun için şu gerçeği bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Güvenlik kuvvetlerimizin gücü kendilerine verilen yetkiden ve taşıdıkları silahtan ziyade aziz milletimizin vicdanında edindikleri yerden gelir. Bu gücün etkisini artırmamızın yolu vatandaşın gönlündeki yerimizi pekiştirmemizden geçer. Biz buna kalpleri ve zihinleri kazanma diyoruz.

"GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAMAK VAZİFENİZDİR"

Yapmanız gerekenler bellidir. Vatandaşımıza karşı saygıyı, tevazu, yapıcı bir yaklaşımla davranmayı elden bırakmayacaksınız. İnsanımıza güvenlik hizmeti verirken hukukun dışına çıkmayacaksınız. Görevinizi icra ederken omuzlarında taşıdığınız ağır emanetin hakkını vermeye gayret edeceksiniz.

Kendini devletin üstünde gören şehir eşkıyalarına, sokak çetelerine, zehir tüccarlarına evlatlarımızı bize karşı kullanmaya çalışan terör örgütlerine nefes aldırmayacaksınız.

Bizim suçu geçim kapısı haline getirmiş hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız yoktur. Bizim Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan illegal yapıya kaptıracak tek bir vatandaşımız yoktur. Milletin huzuruna, güvenliğine, çoluk çocuğuna kasteden kim olursa olsun gözünün yaşına bakmamak sizlerin asli vazifenizdir.

Her mücadelede bu devletin başı olarak yanınızda olacağım, olmaya da devam edeceğim. Sizlerin de görevinizi yerine getirirken insan odaklı insan merkezli insana hürmet içinde hareket edeceğinizden hiçbir şüphe duymuyor. Şunu lütfen unutmayınız kardeşlerim bu millet size güveniyor.

Biz sizlere güveniyoruz işiniz ne kadar ağır olursa olsun vazifenizi hakkıyla yerine getireceğinizi emaneti hakkıyla koruyacağınızı yürekten inanıyorum. Bu süreçte sizi hedef alınmanız asılsız iddialara maruz kalmanıza yolsuzluk dosyalarını perdelemek için birileri tarafından size saldırılmasına da eyvallah etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Özellikle ana muhalefet aktörlerinin bilerek ya da bilmeyerek alet oldukları bu yıpratma savaşından bir an önce vazgeçmelerini temenni ediyorum sizlerden de üç beş şuursuz üç beş hadsiz kendi ayıplarını örtmek amacıyla savundukları hezeyanlara prim vermemenizi bekliyorum. Onlar ne yaparsa yapsın her şeye rağmen siz bu devleti temsil ediyorsunuz."