Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivas Kongresi’ndeki irade ve azim sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi’nin 102’nci yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Türk milletinin bağımsızlığından, bayrağından ve vatanından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya ilan eden kararların alındığı Sivas Kongresi’nin, Türk milleti için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Her türlü imkânsızlık arasında Sivas Kongresi’nde ortaya konulan irade ve azimle birliğini, beraberliğini muhafaza eden Türk milleti, İstiklal Mücadelesi’ni zaferle sonuçlandırmıştır.



Biz de bugün her adımımızı Sivas Kongresi’nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan kararlara bağlılık şuuruyla atıyoruz. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizin, ekonomik ve siyasi bağımsızlığından asla ödün vermeden azimle çalışmaya devam ediyoruz. Sivas Kongresi’nin 102’nci yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

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