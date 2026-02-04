Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi’ye Togg hediye etti

Haberin Devamı

Resmi temaslar için Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al-İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Erdoğan, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından, Sisi'ye "Anadolu" renginde Togg armağan etti.

Al-İttihadiye Sarayı bahçesinde Togg'un içinde fotoğraf çektiren iki lidere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da eşlik etti.

Erdoğan, daha sonra, Sisi'nin kullandığı Togg ile Türkiye-Mısır İş Forumu Kapanış Oturumu'nun yapıldığı otele geçti.

MISIR CUMHURBAŞKANLIĞI AÇIKLAMASINDA TOGG VURGUSU

Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi'ye hediye ettiği Togg'a vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Sisi, Al-İttihadiye Sarayı'nın bahçesinde aracı inceledikten sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yanına alarak Nasır bölgesinde bulunan ve Mısır-Türkiye İş Forumu'nun düzenlendiği El-Massa Oteli'ne kadar aracı bizzat kullandı." ifadelerine yer verildi.



