×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi’ye Togg hediye etti

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mısır Ziyareti#Togg Otomobil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi’ye Togg hediye etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 21:23

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Haberin Devamı

 

Resmi temaslar için Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al-İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Erdoğan, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından, Sisi'ye "Anadolu" renginde Togg armağan etti.

Al-İttihadiye Sarayı bahçesinde Togg'un içinde fotoğraf çektiren iki lidere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da eşlik etti.

Erdoğan, daha sonra, Sisi'nin kullandığı Togg ile Türkiye-Mısır İş Forumu Kapanış Oturumu'nun yapıldığı otele geçti.

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi’ye Togg hediye etti

Haberin Devamı

MISIR CUMHURBAŞKANLIĞI AÇIKLAMASINDA TOGG VURGUSU

Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi'ye hediye ettiği Togg'a vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Sisi, Al-İttihadiye Sarayı'nın bahçesinde aracı inceledikten sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yanına alarak Nasır bölgesinde bulunan ve Mısır-Türkiye İş Forumu'nun düzenlendiği El-Massa Oteli'ne kadar aracı bizzat kullandı." ifadelerine yer verildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi’ye Togg hediye etti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mısır Ziyareti#Togg Otomobil

BAKMADAN GEÇME!