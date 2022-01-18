Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i resmi törenle karşıladı

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Konuk Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Vucic’e protokol kapısına kadar eşlik etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Vucic’in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

