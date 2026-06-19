Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da bulunan Singapur Başbakanı Lawrence Wong’u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Singapur Başbakanı Lawrence Wong’u resmi törenle karşıladığı kabul yaklaşık 1 saat sürdü.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da hazır bulundu.