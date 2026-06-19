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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Singapur Başbakanı Lawrence Wong#Dolmabahçe Ofisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Lawrence Wongu kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 16:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabul etti. Dolmabahçe Ofisi'ndeki önemli kabul yaklaşık 1 saat sürdü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da bulunan Singapur Başbakanı Lawrence Wong’u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Singapur Başbakanı Lawrence Wong’u resmi törenle karşıladığı kabul yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Lawrence Wongu kabul etti

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da hazır bulundu.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Singapur Başbakanı Lawrence Wong#Dolmabahçe Ofisi

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