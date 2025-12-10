Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi sıra Filistin’de

Haberin Devamı

AK Parti Kongre Merkezi’ndeki ‘İnsanlık İçin Güçlü Türkiye’ programına katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü’ydü. Devrimin birinci yılında bir kez daha her türlü zulme, zorbalığa, vahşete, insanı insanlığından utandıran işkenceye rağmen 13 buçuk yıl boyunca zalime direnen kardeş Suriye halkını ülkem ve milletim adına tebrik ediyorum. Bugün milletçe Terörsüz Türkiye hedefinden, Terörsüz Bölge idealinden bahsedebiliyorsak bu en başta kahraman şehitlerimizin sayesindedir.

MAZLUMLARIN SABRI ZAFERLE MÜJDELENDİ

Rabbimiz Yasin Suresi’nde şöyle buyuruyor: ‘Kün feyekün.’ Yani ‘Ol der ve oluverir.’ Rabbimizin müjdesi Suriye’de de tecelli etmiş, 60 yıllık dikta rejimi sadece 7-8 gün içinde yerle yeksan olmuş, kendi halkını acımasızca katleden diktatör korkakça kaçmış, mazlumların sabrı, mücadelesi ve kıyamı zaferle neticelenmiş, Suriyeli kardeşlerimiz uğrunda yüz binlerce şehit verdikleri hürriyetlerine hamdolsun sonunda kavuşmuşlardır. Suriye halkının son bir yılda onca zorluğa, sıkıntıya, Esad diktatörünün bıraktığı enkaza rağmen hayata dört elle sarıldıklarını, ülkelerini yeniden ayağa kaldırma mücadelesi verdiklerini memnuniyetle görüyoruz.

YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Biz de nasıl Suriye’den gelen mazlumlara ensar ruhuyla sahip çıktıysak, nasıl Suriye’nin kuzeyinde mazlumlar için güvenli alanlar inşa ettiysek, nasıl 13 buçuk yıl boyunca bir yandan uluslararası baskılara, diğer yandan içeride Türkiye’nin her köşesini ‘Suriyelileri göndereceğiz’ afişleriyle donatan beşinci kol aparatlarına karşı sabırla direndiysek yeni dönemde de kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Biz savaşta onlara sırtımızı dönmedik. Barışta da daima yanlarında olacağız. Türkler, Araplar, Kürtler, Türkmenler, Sünniler, Nusayriler omuz omuza verecek Suriye’yi birlikte ayağa kaldıracak, birlikte imar ve inşa edeceğiz.

‘SİZE NE SURİYE’DEN’ DEDİLER

Bunu da korkarak, birbirimizden şüphe ederek hele hele kavga ederek değil; birbirimize güvenerek, inanarak, dayanışmayla gerçekleştireceğiz. Eğer biz korkaklara kulak verseydik, korkunun esiri olsaydık, şimdi yanı başımızda bir kan gölü vardı. Hatırlayın devrimden önce bize neler söylediler? ‘Ortadoğu bataklığına girmeyin’ dediler. Kim? CHP’nin başındakiler. ‘Size ne Suriye’den’ dediler. ‘Akan kana sırtınızı dönün’ dediler. Buradan tur düzenlediler. Gittiler, Esad’ın elini sıktılar, sırtını sıvazladılar. Ama biz kendimize inandık, Allah’a inandık, güvendik, cesaretle hareket ettik ve tuzakları, kumpasları, oyunları bozduk. Sabrettik. Allah’ın lütfuyla zafere de şahitlik ettik.

CIVIL CIVIL TÜRKÇE KONUŞUYORLAR

Şimdi yeni bir Suriye kuruluyor. Şam’ın, Halep’in, Hama’nın, Humus’un caddelerinde Türkiye’de yaşamış, Türkiye’de doğmuş gençler cıvıl cıvıl Türkçe konuşuyor. 13 buçuk yıllık hasretin ardından evlerine dönen kardeşlerimiz bizim için dualar ediyor. Bunu elhamdülillah Suriye’de bizzat gördük. Şimdi sıra inşallah Filistin’de. Filistin’de de mazlumların sabrı zaferle taçlanacak, oraya da özgürlük ve barış gelecek, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin devleti muhakkak Allah’ın izniyle kurulacak. On yıllardır büyük acılar çekmiş, tarifsiz işkencelerden geçmiş, yakınlarını çocuklarını kaybetmiş, evleri yıkılmış, hayatları ve toprakları çalınmış Filistin halkı, kendi özyurtlarında emniyet içinde yaşayacak. Bunun önünü hiçbir kirli, kanlı ve sinsi plan kesemeyecek. Filistin’de de zafer marşlarını aynen Suriye’de olduğu gibi hep birlikte terennüm edeceğiz. Sabrın, azmin, umudun ve mücadelenin karanlıkları boğduğuna inşallah hep beraber bir kez daha şahitlik edeceğiz.”

ÖZGÜR ÖZEL’İ ELEŞTİRDİ: YA TOPU TACA ATIYOR YA DA SAÇMALIYOR

27 Mayıs’tan 28 Şubat’a kadar her 10 yılda bir tekrarlanan müdahalelerin arkasında bu zihniyetin silueti vardır. Yassıada faciasını, 12 Mart sonrası olanları, 12 Eylül’de adeta işkence kampına dönüşen Mamak’taki C5’leri, Diyarbakır cezaevlerini, beyaz torosları anlatmaya gerek yok. 2002’den bu yana mesaimizin mühim bir kısmını bu ihlallerin bıraktığı tortuları temizlemeye, travmaları iyileştirmeye harcadık. Burada saymaya kalksak saatlerimizi alacak ve adına ‘sessiz devrim’ dediğimiz reformlarla hamdolsun bu yolda önemli mesafeler aldık. Ancak insan hakları cellatlarının ülkemize, milletimize, demokrasimize ve sosyal barışımıza çıkardığı faturaları halen ödüyoruz. Beyefendiler sabıkalı geçmişleriyle hesaplaşmak yerine işi dedeye, ataya götürseler de biz doğruları konuşmaktan çekinmeyeceğiz.

SUÇ ÖRGÜTÜNE POSTA GÜVERCİNLİĞİ YAPIYOR

Yeri gelmişken söylemeden geçemeyeceğim. CHP Genel Başkanı her köşeye sıkıştığında hep şunu yapıyor: Ya topu taca atıyor ya saldırganlaşıyor ya saçmalıyor. Yine aynısını yapmış. Haddini de aşarak Sarıkamış’ta şehit düşen rahmetli dedemin bir asır önce nerede olduğunu sormuş. Gençlik kollarımız bu siyaset acemisine hak ettiği cevabı vermiş. İstanbul halkının kaynaklarını yağmalayan suç örgütüne posta güvercinliği yapmayı marifet zanneden bu şahıs için daha fazla nefes harcamayı israf görüyor, Allah’tan kendisine akıl ve izan vermesini niyaz ediyorum. Tek parti zihniyetinin yanlış uygulamalarını bir tarafa bırakılıp milletimizin tarihine, kültürüne ve inanç değerlerine bakıldığında, beyannamede kayıtlı hakların bize hiç de yabancı olmadığı görülecektir. Her şeyden evvel, eşref-i mahlukat olan insana saygı göstermek, insan onurunu korumak, onun yaradılıştan gelen haklarının kullanılmasını temin etmek, bizim için medeniyetimizden tevarüs ettiğimiz ulvi değerlerdir. Bizim ne tarihimizde ne de kültür ve medeniyet kodlarımızda insan hakları konusunda mahcubiyet duyacağımız hiçbir leke yoktur. Tam tersine, bugün bize hak ve özgürlük dersi verenlerin hepsinden daha temiz bir sicile, daha kuşatıcı bir zihniyete sahibiz. Tarihimizin hiçbir döneminde çiğ süt içmedik, şükür karnımız da ağrımıyor.

ODAĞIMIZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE

BAHİS VE KUMAR PANDEMİSİ

“Bahis ve sanal kumar meselesi adeta bir pandemi halini almıştır. Bazı aile facialarının ve maalesef bazı intiharların arkasında bu ve benzeri yanlışlıkların olduğunu çeşitli şekillerde tespit ediyoruz. Tabii ki bununla ilgili bir eylem planımız vardır ve en güçlü şekilde mücadele edeceğiz.

YOL HARİTASI İŞLİYOR

Terörsüz Türkiye’de yol haritası işlemektedir. Bazen yavaşlama olur, bazen duraksama varmış gibi görünür. Ancak bir sonraki hafta bakarsınız ki, bir önceki hafta yalnızca bir metre gidilmişken on kilometre yol alınmıştır. Süreç bu şekilde işler. Biz de bu süreci işletmeye devam edeceğiz. Burada ‘Terörsüz Türkiye’ ve ‘Terörsüz Bölge’ hedefi ana odağımız olacaktır.

Güney Kıbrıs Rum yönetimi bilindiği üzere bazı ülkelerle münhasır ekonomik bölge anlaşmaları yapmaktadır. En son Lübnan ile böyle bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşma baştan sona hukuksuzdur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını gasp etme girişimidir. Biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarının yok sayılmasına asla müsaade etmeyiz. Ne Türkiye’nin bu şekilde görmezden gelindiği bir tabloyu kabul ederiz ne de bunun hayata geçirilmesine izin veririz.”