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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Mirziyoyev ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Özbekistan#ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Mirziyoyev ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 11:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Öte yandan Erdoğan, Mirziyoyev’in doğum gününü de tebrik etti.

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İletişim Başkanlığı'ndan gelen açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin hem ikili düzeyde hem de Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere çok taraflı platformlarda daha ileri seviyeye taşınacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Mirziyoyev’in doğum gününü de tebrik etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Özbekistan#ANKARA

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