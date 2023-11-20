Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki göstermişti! İşte İsrail askerlerinin giydiği skandal tişörtler

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İsrail askerlerinin giydiği tişörtteki skandal yazı ve görseller tepki çekti. Tişörtte Filistinli bir kadın tasvir edilerek İbranice "Bir atışta iki ölü" ifadeleri yer alıyor. Bir diğer askerin giydiği tişörtte ise çocuğun eline silah verilmesi ve hedef gösterilmesi yer alıyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ve Doç. Dr. Ali Murat Kırık, İsrail askerlerinin giydiği bu skandal tişörtleri, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında yorumladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada skandal olaya tepki göstermişti.

ABDULKADİR SELVİ: ÖLDÜRMEYİ KENDİSİ İÇİN HAK GÖRÜYOR

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Bu normal bir şey değil. Bunlar sadece bunu giymekle yetinmiyor, bunu fiili olarak yapıyorlar. Burada bir Filistinli kadın ancak elinde tüfekle bomba olur, hamile dahi olsa bu imgeyi yerleştiriyor. Bunu öldürmeyi kendisi için bir hak olarak görüyor. 'Filistinli kadın normal bir kadın olamaz, o bir teröristtir' diyorlar. İsrail burada kendi bakış açısını yansıtıyor. Burada kendince bir gerekçe oluşturuyor" dedi.

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DOÇ. DR. KIRIK: BATI'YA MESAJ VERİYORLAR

Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "Batı'ya mesaj veriyorlar. 'Biz masumları katletmiyoruz, bu insanlar size sivil olarak ifade ediliyor ama çocuklar da bize karşı savaşıyor. Doğmamış çocuk da doğduktan sonra aynı amaca hizmet edecek' diyorlar. Bir vuruş iki ölü anlayışını sürekli pompalamaya çalışıyorlar. Bunu yazılı olarak yapsalar bu kadar güçlü olmaz. Buradaki imge çok önemli. Batı'nın sürekli bize pompaladığı bir İslam korkusu var. Onlar için İslam eşittir terörizm demek. Bundan doğacak çocuk da terörist olacak diyor. Bu ikisini bir arada okuduğunuzda da bu kişiden doğan çocuk da terörist olacak diyor." açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e tepki göstererek şunları demişti:

"Gazze’de 7 Ekim tarihinden beri kelimenin tam anlamıyla bir vahşet, bin yıl önceki Haçlı işgalinde, 80 yıl önceki İkinci Dünya Savaşı’nda yaşananları aratmayan bir gaddarlık sergilenmektedir. İsrail yönetimi askeri ve silahlı sivilleri ile ‘bir atışta iki ölü’ diyerek hamile kadınları, daha doğmamış bebekleri ile birlikte katletmekle övünen bir cinnet hali içindedir. Çocukları, daha ağzı süt kokan sabileri, onların anne ve babalarını, yaşlı erkek ve kadınları; uçaklarla, tanklarla, toplarla bombalayarak üzerlerine mermi yağdırarak öldürmenin adı savaş değildir. Bunun adı barbarlıktır, eşkıyalıktır, devlet terörüdür."