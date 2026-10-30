Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TDT Zirvesi’nde ikili görüşmeler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhammedov, Türk ve Türkmenistan bayrakları önünde fotoğraf çektirdi, tokalaştı. Baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile görüşmesinde, Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ikili ilişkilere ticaret, yatırım, enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere her alanda ivme kazandıracak adımlar atılmasının önemli olduğunu ifade etti.

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ERDOĞAN, KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI CAPAROV İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin girişinde karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caparov, Türk ve Kırgız bayrakları önünde fotoğraf çektirdi, tokalaştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüşmesinde, Türkiye-Kırgızistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, TDT'nin yeni dönemde güçlü adımlar atacağına inandığını, Türkiye ile Kırgızistan'ın BM başta olmak üzere uluslararası platformlarda dayanışmasını kuvvetlendirmesinin iki ülkeye de fayda sağlayacağını vurguladı.

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ERDOĞAN, ERHÜRMAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi için Ankara'da bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştü. (DHA)

AZERBAYCANLI BAKANI KABUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı kapsamında Ankara'da bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.