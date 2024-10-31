×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegalli mevkidaşını resmi törenle karşıladı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Senegal#Tören
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 15:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye'yi resmi törenle karşıladı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Faye'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Senegal Cumhurbaşkanı Faye'nin tören kıtasını selamlamasından sonra iki lider heyetlerini birbirlerine takdim etti. Türkiye ve Senegal bayrakları önünde basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Faye, daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirmek üzere Külliye'deki salona geçti. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek ve Faye onuruna resmi akşam yemeği verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegalli mevkidaşını resmi törenle karşıladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Senegal#Tören

BAKMADAN GEÇME!