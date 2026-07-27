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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Senegal#Uluslararası İlişkiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 18:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile telefon görüşmesi yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Faye, görüşmede, Türkiye-Senegal ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceklerini, yatırım başta olmak üzere birçok alanda işbirliği geliştirilmesinin bu süreçte önemli olduğunu belirtti.

İki ülkenin savunma sanayii alanında ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğini kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin "kazan-kazan" anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Senegal#Uluslararası İlişkiler

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