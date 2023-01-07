Cumhurbaşkanı Erdoğan, selzede Zülfiye Nine'nin evine misafir oldu... 'Sevinçle ve mutlulukla ağırladım'

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kumluca ziyareti sırasında bir araya gelerek telefonda konuşan Zülfiye Ceylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Bakan arkadaşlarım orada, hep beraber ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Türkmenistan'dan dönünce gelip oraları gezerim" sözlerine, “Allah razı olsun. Başkanım siz dünya durdukça durun. Sizin gibi lider görmedik. Benim ömrümde senin olsun oğlum" şeklinde karşılık vererek “O sözünün eridir” şeklinde konuşmuştu. Dün Cumhurbaşkanı’na ikram etmek için heyecanla sarma hazırlayan 75 yaşındaki Ceylan, çok beklediği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bugün evinde ağırlayarak ikramlarda bulundu.

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“ALÇAK GÖNÜLLÜ CUMHURBAŞKANIM”



Ceylan çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Çok sevindim, anlatamam. Böyle bir şey beklemiyordum. Çok güzel oldu, Allah razı olsun. Yerdeki karıncayla beraber olan Cumhurbaşkanım, alçak gönüllü Cumhurbaşkanım” şeklinde konuştu. Aralarında geçen diyaloglara ilişkin de açıklamalarda bulunan Ceylan, “Biz ona derdimizi anlattık o da bize tamam, dedi. Sel felaketinden konuştuk” dedi. Ceylan, “Nasibimde bu da varmış. Çok şükür evimde sevinçle ve mutlulukla ağırladım. İkram ettiklerim vücutlarına şifa olsun, Allah’ın verdiği nimetlerden ikram ettim. Pide, dolma, sarma, portakal, mandalina ve nar ikram ettim. Vedalaştık ve sonra gitti. Şimdi gülümsemeyeyim de ne zaman gülümseyeyim” şeklinde konuştu.