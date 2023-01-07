Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selzede Zülfiye Nine'nin evine misafir oldu... 'Sevinçle ve mutlulukla ağırladım'

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Antalya#Zülfiye Ceylan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selzede Zülfiye Ninenin evine misafir oldu... Sevinçle ve mutlulukla ağırladım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 18:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşan sel felaketi sonrası verdiği sözü tutarak 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan’ın evine misafir oldu. Zülfiye nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazırladığı pide ve sarmaları ikram ederek, "Çok şükür evimde sevinçle ve mutlulukla ağırladım" dedi.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kumluca ziyareti sırasında bir araya gelerek telefonda konuşan Zülfiye Ceylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Bakan arkadaşlarım orada, hep beraber ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Türkmenistan'dan dönünce gelip oraları gezerim" sözlerine, “Allah razı olsun. Başkanım siz dünya durdukça durun. Sizin gibi lider görmedik. Benim ömrümde senin olsun oğlum" şeklinde karşılık vererek “O sözünün eridir” şeklinde konuşmuştu. Dün Cumhurbaşkanı’na ikram etmek için heyecanla sarma hazırlayan 75 yaşındaki Ceylan, çok beklediği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bugün evinde ağırlayarak ikramlarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selzede Zülfiye Ninenin evine misafir oldu... Sevinçle ve mutlulukla ağırladım

Haberin Devamı

“ALÇAK GÖNÜLLÜ CUMHURBAŞKANIM”

Ceylan çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Çok sevindim, anlatamam. Böyle bir şey beklemiyordum. Çok güzel oldu, Allah razı olsun. Yerdeki karıncayla beraber olan Cumhurbaşkanım, alçak gönüllü Cumhurbaşkanım” şeklinde konuştu. Aralarında geçen diyaloglara ilişkin de açıklamalarda bulunan Ceylan, “Biz ona derdimizi anlattık o da bize tamam, dedi. Sel felaketinden konuştuk” dedi. Ceylan, “Nasibimde bu da varmış. Çok şükür evimde sevinçle ve mutlulukla ağırladım. İkram ettiklerim vücutlarına şifa olsun, Allah’ın verdiği nimetlerden ikram ettim. Pide, dolma, sarma, portakal, mandalina ve nar ikram ettim. Vedalaştık ve sonra gitti. Şimdi gülümsemeyeyim de ne zaman gülümseyeyim” şeklinde konuştu.

Gözden Kaçmasın

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Antalyada seçim mesajı: 5 ayımız var, 5 ay durmak yokSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da seçim mesajı: 5 ayımız var, 5 ay durmak yokHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Antalya#Zülfiye Ceylan

BAKMADAN GEÇME!

Tarihin en büyük soygununu yaptılar, arkalarında en ufak bir iz bırakmadılar Peki nasıl yakalandılar Her şeyi değiştiren 6 gün...

Tarihin en büyük soygununu yaptılar, arkalarında en ufak bir iz bırakmadılar! Peki nasıl yakalandılar? Her şeyi değiştiren 6 gün...

#Büyük Brink's Soygunu
24 yaşındaki futbolcunun maç esnasında kalp krizi geçirmesi kafaları karıştırdı... Ne oluyor bu gençlere Sporcularda görülen normalden farklı

24 yaşındaki futbolcunun maç esnasında kalp krizi geçirmesi kafaları karıştırdı... Ne oluyor bu gençlere? 'Sporcularda görülen normalden farklı'

#Spor
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020