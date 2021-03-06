Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitlik her yiğidin kârı değil

Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenen devlet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, vatan uğrunda şehitlik makamına kavuşmanın her yiğidin kârı olmadığını belirterek, “Çünkü onlar bizim için bir yolculuktaydılar. Bu yolculukta da ölümle karşı karşıya kaldılar” dedi. Şehit Korgeneral Erbaş’ın tabutuna elini koyarak bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Korgeneral Osman Erbaş komutanımız, komutanlığın ötesinde tevazu ile duruşu ile çok çok farklı, mütevazı bir insandı. Yanındaki yine kardeşlerimle beraber çıktıkları bir yolculuk esnasında meydana gelen bu elim kaza ile emaneti sahibine teslim ettiler. Tüm ailelere, ordumuza, milletimize sabırlar diliyorum. Biz şehitlerimizin tezkiyesine muhtacız.”

DEVLETİN ZİRVESİ UĞURLADI

Törene Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakanlar milletvekilleri, şehitlerin acılı aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Erdoğan, cenaze töreni öncesinde şehitlerin acılı ailelerine başsağlığı diledi. Şehitlerin cenazeleri defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandı.