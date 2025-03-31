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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mehmet Selim Kiraz#Anma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit savcı Mehmet Selim Kirazı andı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2025 12:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı teröristler tarafından alçakça bir saldırı sonucu şehit edilişinin 10'uncu yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mehmet Selim Kiraz#Anma

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