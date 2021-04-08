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AA
Haber Giriş: 08.04.2021 - 15:51 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Savcı Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Savcı Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Şehit Savcı Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ve annesi Saadet Kiraz'ın yanı sıra "Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Öykü ve Deneme Yarışması"nda dereceye girenler de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiraz'ın ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Savcı Kirazın anne ve babasını kabul etti

Erdoğan, yarışmada dereceye girenlere de teşekkür belgesi verdi.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da hazır bulundu.

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