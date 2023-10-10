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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Cihat Ermiş'in babasıyla görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Cihat Ermiş#İstanbul#Recep Tayyip Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 17:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da ihbar üzerine gittiği apartman dairesinde Muhammet Berke Çorak'ın (20) tabanca ile ateş açması sonucu şehit olan polis memuru Cihat Ermiş'in (31) babası Şefik Ermiş'le telefonla görüşerek, baş sağlığı diledi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman polisimiz Cihat Ermiş dün İstanbul Büyükçekmece’de ihbar üzerine gittiği bir evde açılan ateş sonucu şehit edilmişti. Ankara Haymana'da şehidimizin kıymetli babası Şefik ağabeyimizi ziyaret edip, dua ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da şehidimizin babasıyla telefonla görüştü, baş sağlığı diledi. Şehidimizin ailesi ve 2 yaşındaki evladı Kemal Asaf artık bu vatana emanet. Kahramanımızın makamı ali, ruhu şad olsun" dedi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit babası ile görüştüğü, görüntülere de yer verdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Cihat Ermişin babasıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Cihat Ermişin babasıyla görüştü

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#Cihat Ermiş#İstanbul#Recep Tayyip Erdoğan

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