Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı

AA
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 18:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı vefatının 9'uncu yılında andı. Erdoğan, anma mesajında "Öğretmenlik gibi ulvi bir mesleği icra ederken teröristler tarafından katledilen Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 9'uncu yılında rahmetle, minnetle yad ediyorum. Aybüke kızımızın aziz hatırası her zaman yüreğimizde yaşayacak." ifadekerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı vefatının 9'uncu yılında andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından paylaştığı anma mesajında şunları kaydetti:
"Öğretmenlik gibi ulvi bir mesleği icra ederken teröristler tarafından katledilen Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 9'uncu yılında rahmetle, minnetle yad ediyorum. Aybüke kızımızın aziz hatırası her zaman yüreğimizde yaşayacak."
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