Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı vefatının 9'uncu yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından paylaştığı anma mesajında şunları kaydetti:

"Öğretmenlik gibi ulvi bir mesleği icra ederken teröristler tarafından katledilen Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 9'uncu yılında rahmetle, minnetle yad ediyorum. Aybüke kızımızın aziz hatırası her zaman yüreğimizde yaşayacak."