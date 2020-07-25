MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Konukcu'nun ailesine başsağlığı diledi
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Konukcu'nun ailesine başsağlığı diledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 25.07.2020 - 16:16,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Konukcu'nun ailesine başsağlığı diledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Konukcu'nun ailesine başsağlığı diledi
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 18 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Konukcu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 18 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Konukcu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. 

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, şehit Konukcu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Hatayda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Konukçunun naaşı memleketi Konyaya uğurlandı
Hatay'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Konukçu'nun naaşı memleketi Konya'ya uğurlandı
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle