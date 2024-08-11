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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'i andı

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#Recep Tayyip Erdoğan#Eren Bülbül#Ferhat Gedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gediki andı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 16:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü tarafından Trabzon'da şehit edilen Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin yıl dönümünde andı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bölücü terör örgütünün alçak saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’i şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum.

Eren’imizin, Ferhat Astsubay’ımızın ve tüm şehitlerimizin katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

 

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#Recep Tayyip Erdoğan#Eren Bülbül#Ferhat Gedik

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