Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'i andı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bölücü terör örgütünün alçak saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’i şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum.

Eren’imizin, Ferhat Astsubay’ımızın ve tüm şehitlerimizin katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.