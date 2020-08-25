AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine taziye mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'daki selde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'daki selde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, şehitler Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran, Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır ve Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un ailelerine taziye mesajı gönderdi.
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