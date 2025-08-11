Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehadetlerinin 8’inci yılında Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’i rahmetle yâd ediyorum

Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
Şehadetlerinin 8’inci yılında Eren Bülbül evladımızı ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik’i rahmetle yâd ediyorum. Rabb’im ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin.
Şehadetlerinin 8’inci yılında Eren Bülbül evladımızı ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik’i rahmetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 11, 2025
Rabb’im ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin. pic.twitter.com/WH2hQ8orrS