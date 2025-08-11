×
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehadetlerinin 8’inci yılında Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’i rahmetle yâd ediyorum

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2025 13:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehadetlerinin 8’inci yılında Eren Bülbül evladımızı ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik’i rahmetle yâd ediyorum" paylaşımını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Şehadetlerinin 8’inci yılında Eren Bülbül evladımızı ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik’i rahmetle yâd ediyorum. Rabb’im ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin.

 

