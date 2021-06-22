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Gündem
Buğra OLAÇ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 22.06.2021 - 18:40 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay Başkanı Baş’ı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay Başkanı Baş’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görev süresi dolan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı yapılan görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Sayıştay Başkanı Baş’ın görev süresinin dolmasının ardından, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından bu göreve, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener ile Sayıştay 6’ncı Daire üyesi Mehmet Aksoy aday gösterildi.

TBMM Genel Kurulunda yapılacak gizli oylama ile Sayıştay’ın yeni başkanı seçilecek.

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