Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2026 23:25

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

 İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve Suriye’deki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü, birlik, beraberlik, istikrar ve güvenliğine önem verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem bölgenin tamamı için gerekli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Suriye’ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirtti."

