Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da konuştu: Milletim teröristlerle kol kola gezenlere sandıkta dersini verecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Rabbim dayanışmamızı daim eylesin. Artık on günlerin yaşadığımız Ramazanı Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim tutuğunuz oruçları kabul eylesin. Yarın idrak edeceğiz Kadir gecenizi ve Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Depremin ardından gelen sellerde de vatandaşlarımız kaybettik. Bir çok vilayetimizde ve ilçemizde hasar görmeyen bina kalmadı. 99 öncesi binaların depreme karşı mukavemetsiz olduğunu gördük. Şanlıurfa 22 bin 469 bağımsız bölüm hasar oldu. Üzülerek ifade etmek isterim ki birileri daha il k günden depremi ve acıları istismar etmeye düştüler. İnsanımızın yükünü hafifletelim demediler. Tamamı yalan ve yanlış iftiralar ile halkımızı galeyana getirdiler.

Onlar koltuk peşinde makam ve mevki peşinde koşuyorlar. Göreve gelirlerse her şey, bedava vereceklermiş. Madem her şeyi bedava vereceksiniz yıllardır yönettiğiniz İzmir'de Ankara'da, Muğla'da milletime bedava yapmadınız. Bu yalancılığı sahte vaatleri bırakın. Daha seçim öncesi verip dönüp yapmadıkları onlarca seçim vaatleri var. Sevgili gençler biz gerçekleri yüzlerine çarptıkça bize saldırıyorlar. Onlar ne derse desin biz hakkı ve hakikati söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Benim Şanlıurfalı kardeşlerim siyasi ihtiraslarının peşinden gidenleri de gece gündüz çalışanları da biliyor.

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Milletimizin derdiyle dertlendik, sıkıntısına çözüm aradık. Perşembe günü Malatya'daydık. Dün Kocaeli'nde şehir hastanemizi açtık iftarda depremzedelerimizle buluştuk. Bugün Şanlıurfa'da emel attık. Hedefimiz 319 bini bir yıl içerisinde 650 bin konut inşa etmek, bu konutlardan 11 bini Şanlıurfa'da yapmak...

Terör ile güvensizlik ortamı hep bir birini besledi. Terör olunca ekonomik büyüme olmadı. İş olmayın işsiz kalan gençlerimiz terör örgütü için kolay lokma oldu. Yatırımı, üzerime sağlığa ayırmamız gereken kaynakları başka yerlerde harcamak zorunda kaldık. Terör emperyalistlerin ülkemizin başına bela ettiği en büyük beladır. Terör örgütlerinin topraklarımızdan gitmesi elbet önemlidir. Silahının namlusu Türkiye'ye yönelik olan her el bekamız için tehlikelidir. Bu durum bilhassa sınır hattımızdaki il ve ilçelerimiz için geçerlidir. Hemen yanı başımızda terör örgütleri yuvalanmışken kendimizi rahat hissedemeyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde aynı doğrultudaki kararlılıkla devam ettireceğiz. Gerek sınırlarımız için gerekse sınır dışı harekatlarımın da ülkemizin terörle iç içe yaşamayacağını ortaya koyduk. Terörle mücadelemizde tavizimiz kesinlikle yok. İnşallah mücadelemize aynı karalılıkla devam edeceğiz.

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Şanlıurfa bizi bilir. Şanlıurfa'ya için yaptıklarımız bilirler. Sadece 20 yılda 138 milyar TL yatırım yaptık. Şehrimize sayısız eserler kazandırdık. 2002'nin Urfası ile 2022'nin Şanlıurfası arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Ülkemizin kaynaklarını bir avuç elite çetelere yedirmeme kararlılığımız var. Bay bay Kemal 300 milyar dolar İngiltere'den para getiriyormuş. Sana kim verir sana o parayı.

Terör örgütü binlerce vatandaşımızın canına kast etmedi mi? Bunları başı Selo, neymiş çıkaracaklarmış. Ne zamandan beri katiller için bir hukuk devletinde çıkaracağız sözü vererek oy topluyorlar. Türkiye bir terör devleti değildi. Benim milletim bu teröristlerle kol kola gezenlerle 14 Mayıs'ta gereken cevabı verecektir. Esnafımız rahatlıkla kepenk açıyor, iş adamlarımız gönül rahatlığı ile yatırımlarını yapıyor. Yılladır terör gölgesinde yapılamayanlar artık yapılabiliyor. Son günlerde iyice şımaran FETÖ'cülerin çoklarımızın geleceğini çalmasına izin veremeyiz. 7'li koalisyonun ülkemiz orunlarını çözmesi mümkün değildir. Adam Kandilden meydan okuyor, veriyor veriştiriyor. Yahu bunlar benim Kürt kardeşlerimin evlatlarını Kandile kaçıranlar değil mi? Her türlü tacizi ve tecavüzü bu alçaklar yaptılar mı? Ben buradan anne ve babalara sesleniyor, gelin 14 Mayıs'ta bunların karşısında dik durun.

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Şanlıurfa meydanında muhteşem bir topluluk vardı. Havalimanından alana 1 saatte alana geldik. Bu demek ki Şanlıurfa zaten kararını vermiş.