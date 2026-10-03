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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışına katılacak

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#Recep Tayyip Erdoğan#Şanlıurfa Şehir Hastanesi#Sağlık Yatırımları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesinin açılışına katılacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 11:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katılacağı duyuruldu.

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"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak hastanenin yatırım bedelinin 39 milyar lira olduğu belirtildi.

Paylaşımda, 2 bin yatak kapasitesine sahip hastanede 451 poliklinik, 546 yoğun bakım yatağı, 40 diyaliz yatağı ve 65 ameliyathanenin bulunduğu da kaydedildi.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Şanlıurfa Şehir Hastanesi#Sağlık Yatırımları

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