Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışına katılacak

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"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak hastanenin yatırım bedelinin 39 milyar lira olduğu belirtildi.

Paylaşımda, 2 bin yatak kapasitesine sahip hastanede 451 poliklinik, 546 yoğun bakım yatağı, 40 diyaliz yatağı ve 65 ameliyathanenin bulunduğu da kaydedildi.