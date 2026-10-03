Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışına katılacak

AA
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 11:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katılacağı duyuruldu.
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"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak hastanenin yatırım bedelinin 39 milyar lira olduğu belirtildi.
Paylaşımda, 2 bin yatak kapasitesine sahip hastanede 451 poliklinik, 546 yoğun bakım yatağı, 40 diyaliz yatağı ve 65 ameliyathanenin bulunduğu da kaydedildi.
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