Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsunlu şehidin babasıyla telefonda görüştü

Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 00:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un babası İsa Altıok'la telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, şehit Altıok'un Samsun'daki ailesini ziyaret etti. Aileye başsağlığı dileklerini ileten Ercan, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak baba İsa Altıok ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı babaya başsağlığı dileyerek, "İsa Bey, Rabbim sabırlar versin. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Rabbim mekanını cennet eylesin." dedi.

“BİZE İKİ EVLAT BIRAKTI”

Baba Altıok da "Vatanıma verdim ben onu. Hizmet etsin diye verdim ben vatana. Hizmetlerini de verdi, görevini de tamamladı. Bize iki evlat bıraktı. Onlara sahip çıkacağım, başka bir şeyim yok. Sağ olun Cumhurbaşkanım, taş değmesin ayaklarınıza." ifadelerini kullandı.

 

