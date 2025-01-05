Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun’dan seslendi: Ya silahları gömecek ya da gömülecekler  

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan Samsun’da partisinin 8. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Kongre açılışı Ferdi Tayfur’un şarkısıyla yapıldı. Erdoğan da sözlerine, “Arabesk müziğin efsanelerinden merhum Ferdi Tayfur’u bir kez daha rahmetle yâd ediyoruz. Hayatıyla, müziğiyle, tarzıyla, milli ve yerli duruşuyla Ferdi Tayfur, Türkiye’nin en müstesna sanatçılarından biriydi. Ferdi Tayfur’un ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum” diye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

OYALANMA LÜKSÜMÜZ YOK

“31 Mart seçimlerinde bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı’nı tercih ettikleri için Samsunlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Samsun her zaman iradesini huzur ve emniyetten yana kullandı. 31 Mart’ta işi yine ehline verdiniz. Biz de sizin güveninizi boşa çıkarmayacağız. Aşkla çalışacağız. Başkaları ne yaparsa yapsın. Bizim oyalanma gibi bir lüksümüz yok. Bizim rehavete kapılmak gibi bir hakkımız yok. Bizim polemikle geçirecek tek bir vaktimiz yok. Muhalefetin sahte gündemi sizi yanıltmasın.

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TERÖRÜN DEVRİ BİTTİ

Her seçim döneminde bölücü örgütle sarmaş dolaş olanların, bu konuda partimize ve Cumhur İttifakı’na söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Kim ne derse desin Türkiye’de kardeşlik kazanacak. Bölücü örgütün milletimizin fertleri arasında açtığı nifak çukurlarını inşallah kardeşlikle dolduracağız, karşılıklı saygıyla kapatacağız. Türkiye’de milletimizin maziden atiye uzanan kaderdaşlığı kazanacak. Terör belasından ülkemizi en kısa süresinde kurtaracağız. Kararlıyız, azimliyiz, hedefe kilitlendik. Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler. Bunun dışında üçüncü bir yol yok. Şu hakikati artık herkes kabul etmelidir, silahın, şiddetin, terörün devri artık sona ermiştir.

Şehrimize 46 adet sağlık tesisi yaptık. 5 sağlık tesisimizin inşasına devam ediyoruz. Muhalefet sadece yapılan işi engellemenin peşinde oluyor. Samsun’un yıllardır beklediği hızlı demiryolu projesine saldırıyorlar. Günlerdir projeyi karalıyorlar.”

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Erdoğan, ardından katıldığı AK Parti Ordu 8’inci Olağan İl Kongresi’nde de şunları söyledi: “Karadeniz Sahil Yolu Projesi ile Ankara’yı, Karadeniz’i ve Gürcistan’ı birbirine bağlayacağız. Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize güzergâhını takip eden bu projeyle Doğu Karadeniz’in tüm şehirleri birbirine bağlanacak.”

RİZE’DEN FARKLI SES ÇIKMASI LAZIM

-Erdoğan, katıldığı AK Parti Ordu 8’inci Olağan İl Kongresi’nin ardından helikopterle memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine gitti. Merkez Camisi önünde kendisini karşılayan hemşerilerini selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, araçtan inip vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Otobüsün üzerinden kısa bir konuşma yapan Erdoğan özetle şunları söyledi: “Burası bizim baba yurdu, ana yurdu ve her zamanki gibi sizin bu gösterdiğiniz teveccühe, ilgi alakaya karşı çok teşekkür ediyorum. Siz değerli kardeşlerimin birlik, beraberlik içerisinde daima bu birliğinizi, beraberliğinizi inşallah süratlendirip ev ev dolaşmak suretiyle, kapı kapı dolaşmak suretiyle inşallah burada AK Parti gücünü çok daha farklı yerlere ulaştıracağınıza inanıyorum. Bunu laf diye söylemiyorum. Burası baba ocağı, ana ocağı öyleyse buradan çok daha farklı bir ses çıkması lazım. Bu konuda size inanıyorum. Onun için bir olacağız, diri olacağız, hep beraber inşallah Güneysu olacağız, Rize olacağız ve Türkiye olacağız.” Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Rize ve Trabzon’da AK Parti olağan il kongrelerine katılacak.