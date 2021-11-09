Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da telefonla partililere hitap etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rekora doymuyor Yıl sonu için flaş tahminRekora doymuyor! Yıl sonu için flaş tahmin#Kripto Para
Altınordudan Avrupaya Transfer resmen açıklandı...Altınordu'dan Avrupa'ya! Transfer resmen açıklandı...#Burak İnce
Milyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık varMilyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık var#Asgari Ücret
Covid-19da son durum belli oldu Bakan Kocadan izolasyon uyarısıCovid-19'da son durum belli oldu! Bakan Koca'dan izolasyon uyarısı#Koronavirüs
Malatyada 2 katlı bina çöktü Erdoğandan geçmiş olsun mesajıMalatya'da 2 katlı bina çöktü! Erdoğan'dan geçmiş olsun mesajı#Malatya
Necip Fazıl şiiri okuyup partililere seslendi: Saygısızlık yapana sandıkta haddini bildirinNecip Fazıl şiiri okuyup partililere seslendi: Saygısızlık yapana sandıkta haddini bildirin#Cumhurbaşkanı Erdoğan
AK Partili kadın vekillerden Türkkan’a tepki: Derhal disipline sevk edilmeliAK Partili kadın vekillerden Türkkan’a tepki: Derhal disipline sevk edilmeli#Lütfü Türkkan
Kahreden kaza Geriye bu görüntü kaldıKahreden kaza! Geriye bu görüntü kaldı#Antalya
Bakan Kurumdan dünyaya iklim çağrısı: Sorumluluğu olan ülkeler elini taşın altına koymalıBakan Kurum'dan dünyaya iklim çağrısı: Sorumluluğu olan ülkeler elini taşın altına koymalı#İklim Değişikliği
Borsa İstanbul rekor tazeledi İşte en çok kazandıran sektör...Borsa İstanbul rekor tazeledi! İşte en çok kazandıran sektör...#Borsa İstanbul
Ronaldo depremi İkinci baharı kısa sürecek...Ronaldo depremi! İkinci baharı kısa sürecek...#Cristiano Ronaldo
Erdoğandan 3üncü santral mesajı: Nükleere karşı çıkmak ihanet değilse gaflettirErdoğan'dan 3'üncü santral mesajı: Nükleere karşı çıkmak ihanet değilse gaflettir#Cumhurbaşkanı
Akşener korucu başkanı dedi, İçişleri Bakan Yardımcısından açıklama geldi: Daha ne kadar şaşıracağızAkşener 'korucu başkanı' dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan açıklama geldi: Daha ne kadar şaşıracağız?#Muhterem İnce
ABden dikkat çeken Türkiye örneği Aralarında büyük fark varAB'den dikkat çeken Türkiye örneği! "Aralarında büyük fark var"#Türkiye
Pazar akşamı için çarpıcı iddia Belli ki Mesut istemiyor ve Pereira gidecek...Pazar akşamı için çarpıcı iddia! "Belli ki Mesut istemiyor ve Pereira gidecek..."#Vitor Pereira
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da telefonla partililere hitap etti

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Sakarya#Binali Yıldırım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakaryada telefonla partililere hitap etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın AK Parti Sakarya İl Başkanlığı ziyaretinde telefonla bağlanarak partililere hitap etti.

Haberin Devamı

Yıldırım, AK Parti Sakarya İl Başkanlığı ziyaretinde dışarıda kendisini bekleyen partililerle buluştu.

Vatandaşların "Reisi ara" tezahüratlarının ardından buluşmaya telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililere hitap etti.

NECİP FAZIL KISAKÜREK ŞİİRİ OKUDU

Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya şiirinden iki dize okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Hep beraber inşallah 2023'e giriyor muyuz, 2023 için hazırlıklar tamam mı? sorusuna vatandaşlardan "Evet tulum çıkartacağız" yanıtı geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah Sakarya kendine yakışanı yapacak ve size saygısızlık yapana da sandıklarda haddini bildireceğinize inanıyorum. Arifiye'nin hakkını vereceksiniz tamam mı? Arifiye'de yapılan yanlışlıkların haddini bunlara bildirmeye hazır mıyız? Hastanemiz de bir taraftan yapılmaya başladı. İnşallah sağlıkta da biz neler yaptık, neler yapıyoruz; bunun da haddini yine bunlara bildireceğiz. Bazı kendini bilmezler var, onlara laf geçmiyor. Onlar ancak nereden anlar? Sandığın dilinden anlar. Sandıkta bunlara verilecek olan cevap çok önemli. Kapı kapı ana kademeyle kadın kollarıyla gençlik kollarıyla beraber yaptığımız zaman evelallah Sakarya'ya inanıyorum. Sakarya'nın kadınlarına, gençlerine inanıyorum ve Sakarya'dan da Allah'ın izniyle tulum çıkaracağınıza inanıyoruz. Cumhur İttifakı olarak birliğimiz, beraberliğimiz çok önemli. Sakın bu konuda da taviz vermeyin. Birbirimizi Allah için sevmeye, devamlı bunu anlatmaya sürekli olarak devam edin." diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

Yıldırım: Recep Tayyip Erdoğan emperyal güçlerin oyunlarını bozuyorYıldırım: Recep Tayyip Erdoğan emperyal güçlerin oyunlarını bozuyorHaberi Görüntüle

BİNALİ YILDIRIM: 2023'TE ZAFER BİZİM OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından Binali Yıldırım da "Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Sakarya hazır, inşallah bu heyecanla bu coşkuyla 2023'te zafer bizim olacak." dedi.

Telefon görüşmesinin ardından partililer ve Yıldırım "Bir Şarkısın Sen" adlı şarkıyı söyledi.

Daha sonra partililere seslenen Binali Yıldırım, buraya sadece ziyaret planladıklarını, ziyaret sonrası kendisini dışarda bekleyen yol arkadaşlarını görmenin gururların en büyüğü olduğunu söyledi.

"Laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyan bir kadronun elemanıyız" diyen Yıldırım, partililere şöyle hitap etti:

"20 yıl boyunca Türkiye'nin her köşesine, her karış toprağına liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la beraber projelerle mührümüzü vuran bir kadroyuz. AK Parti'yiz, AK kadrolarız. Sakarya bugün İstanbul'la komşu kapısı oldu. Kuzey Marmara Yolu çıktık, 1 saat olmadan buradayız. Hızlı tren Sakarya'ya geldi mi, bölünmüş yollarla bütün komşu illere Sakarya bağlandı mı? Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik ama dedik ki yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz.

Bugün kendini bilmez bazıları şehitlerimize el, dil uzatıyorlar. Bunun hesabını Sakarya soracak mı? 2023'e hazır mıyız? 2023'te tekrar milletin adamını, Recep Tayyip Erdoğan'ı en yüksek oyla Sakarya'dan Cumhurbaşkanı seçiyor muyuz? Bu arada 2024'te belediye başkanımızı da unutmayalım. İki dinleyeceğiz bir konuşacağız. İnsanın başına ne gelirse dilinden gelir. Söz ağzınızdan çıkmadan sizin mahkumunuzdur. Söz dışarı çıktı mı artık siz o sözün mahkumusunuz. Şehitler bizim baş tacımızdır. Peygamberimizin komşularıdır. Şehitlerimizin ne yapsak hakkını ödeyemeyiz. Onun için hiç bunlara aldırış etmeyin. Biz yolumuza devam edeceğiz. Kararlılıkla kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Sakarya#Binali Yıldırım

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücrette 5 olasılık

Asgari ücrette 5 olasılık

#Asgari Ücret
Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte 3. doz koronavirüs aşısının yan etkileri

İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 3. doz koronavirüs aşısının yan etkileri

#Kovid Aşısı