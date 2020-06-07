MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan, şair Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 07.06.2020 - 14:42,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu ölümlerinin yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Mekânları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair Karakoç ve Zarifoğlunu andı

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle