Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Mekânları cennet olsun" ifadelerini kullandı.