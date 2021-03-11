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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık alanında destan yazdık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sağlık ordumuzun fedakârlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık" ifadelerini kullandı.
Sağlık ordumuzun fedakârlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık. #insanlıkiçin pic.twitter.com/7hV8pMAunU— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 11, 2021
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