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AA
Haber Giriş: 24.05.2020 - 22:01,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Ruhani görüşmesinde karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.

Görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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