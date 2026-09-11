Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’de: Yaklaşan seçimlerde aynı gayreti bekliyorum

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara’daki MKYK toplantısına başkanlık ettikten sonra hafta sonunu geçireceği baba ocağı Güneysu’ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın da eşlik ettiği görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kendisini bekleyen vatandaşlara seslenmek için otobüse geçerken, yanında eşi Emine Erdoğan da yer aldı.

Meydanı dolduran coşkulu kalabalığa seslenen Erdoğan ilk kez seçimlerle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları kaydetti:

“Sizleri Güneysu’da böyle güzel bir yaz akşamında, en kalbi duygularla eşimle birlikte selamlıyoruz. Gecemiz kutlu olsun, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Rabbim yar yardımcımız olsun.

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AYNI GAYRETİ BEKLİYORUZ

Sizlerden bu konuda, her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, beraberliği, gayreti bekliyoruz. Bu birlik ve beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum. Sizleri çok daha fazla bekletmeden ailelerinizle birlikte bu yaz akşamını geçirmenizi istiyorum.

Sayın Vali’mden de öğrendiğim kadarıyla bu sene mevsim baya iyi geçiyor. Buna da sevindim. Bu mevsim şartlarıyla inşallah çaylıklarda da herhâlde fazla yorulmuyorsunuz.”

AK PARTİ’YE GEÇEN BAŞKANLARA ROZET

DÜN Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili kadın belediye başkanlarını kabul etti. Toplantıda AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Âlâ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de aralarında bulunduğu 18 il ve ilçe belediye başkanı hazır bulundu.

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Bir süredir CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçeceği konuşulan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da toplantıdaydı. Toplantının ardından AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu’nda AK Parti’ye geçen başkanlara rozet takma töreni yapıldı. Böylece Fıçı’nın AK Parti’ye geçtiği kesinleşti.

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İZMİR’DE 3. BELEDİYE

Fıçı’nın yanı sıra Kayseri’de CHP’den istifa eden Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ile Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun AK Parti’ye geçti. Ayrıca Muş Sungu Belediyesi’nin Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı Burhan Sayılgan da AK Parti’ye katıldı. AK Parti 2024’te İzmir’de yalnızca Menemen belediyesini almıştı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanması üzerine geçen ay belediye meclisinde yapılan seçimde AK Parti adayı kazanmıştı. Foça’yla birlikte AK Parti’nin İzmir’de belediye sayısı üçe çıkmış oldu. - ANKARA