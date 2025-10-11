Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’de konuştu: Soykırıma dönülürse bedeli çok ağır olur

Haberin Devamı

RİZE’de ‘Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları aktardı:

“Mısır’dan hepimizi, tüm Müslümanları hatta vicdan sahibi tüm insanlığı sevindiren güzel bir haber aldık. Hamas ile İsrail hükümeti arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı.

2 YIL SONRA YÜZLER GÜLDÜ

2 yıl sonra ilk kez Gazze’de yüzler güldü. İnsanlar korkuyla değil, sevinçle sokaklara döküldü. Filistinli kardeşlerimizin mutluluğu bizleri de bahtiyar etmiştir. Gazzeli çocukların yüzlerinde açan tebessümler bizim de içimizi ısıtmıştır. Gazzeli kardeşlerimizin şükür secdesine kapandığını görmek bizi çok farklı bir duygu dünyasına götürdü. Gazze’nin 2 yıllık zulmün ardından yeniden nefes alacak olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. İlk günden itibaren bu sürece en büyük katkıyı veren ülkelerden biriyiz. New York ve Washington’daki temaslarımızın ana gündemi Gazze’de akan kanı durdurmaktı. Orada Amerikan Başkanı Sayın Trump’la çok verimli, çok samimi görüşme gerçekleştirdik. Ardından MİT Başkanımızı Doha’ya, Dışişleri Bakanımızı Suudi Arabistan ve BAE’ye gönderdik.

ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ

Hamas’la kapsamlı görüşmeler yaptık. Katar ve Mısır başta olmak üzere, bölgedeki kardeş ülkelerle görüştük. Yani Gazze’ye huzur, barış ve güvenliğin bir an evvel gelmesi için bize ne düşüyorsa hamdolsun fazlasıyla yaptık. Tek bir masumun daha ölmemesi için tüm imkânlarımızı, istihbaratımızı, diplomatlarımızı, kurumlarımızı seferber ettik. Sonuçta anlaşma imzalandı ve Gazze’de kalıcı barışa giden yolun kapıları aralandı. Tüm zorluklarına rağmen bunu çok önemli buluyoruz. Çünkü biz artık kan akmasın diyoruz. Biz çocuklar açlıktan ölmesin diyoruz, biz Filistinli analar yavrularının beyaz kefenlerine sarılmasın diyoruz. Ne yapıyorsak sadece ve sadece bunun için yapıyoruz. Bizim barıştan, istikrardan ve bölgemizde huzurun hâkim kılınmasından başka bir arzumuz yok. Bundan sonra önemli olan anlaşmanın harfiyen uygulanmasıdır. Biz inşallah uygulama sürecinde de elimizi taşın altına koyacağız.

İSRAİL’İN KÖTÜ SİCİLİNİ BİLİYORUZ

Mısır’ın El-Ariş Limanı’nda bekleyen gemilerimizdeki insani yardımları hızla Gazze’ye ulaştıracağız. Havalar soğumadan Gazze halkına ne kadar çok yardım ulaştırabilirsek, o kadar güzel bir iş yapmış olacağız. İsrail’in verdiği sözleri tutmama konusundaki kötü sicilini elbette biliyoruz. Sudan bahanelerle verdikleri sözleri çiğnediler, attıkları imzalara maalesef ihanet ettiler. Bir kez daha aynı yanlış yola girmemeleri noktasında gerekli tedbirlerin alınması için de çaba gösteriyoruz. 2 yıldır süren ağır bombardımanın ardından Gazze’de çok büyük bir yıkım ve enkaz var. Bunların kaldırılması ve Gazze’nin yeniden imarında da bize düşen neyse inşallah yerine getireceğiz. Tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır. Bölgemiz özellikle de Gazze artık kana, katliama, gözyaşına doymuştur. Barışa fırsat tanınmalı. Sabotajlardan uzak durulmalıdır. Türkiye olarak nasıl mücadele ve müzakere süreçlerinde Gazze halkının her zaman yanında olduysak, bundan sonra da tüm imkânlarımızla Filistinli kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğiz.”

ADINI TAŞIYACAK CAMİNİN TEMELİNİ ATTI

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün memleketi Rize’de, ‘Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. Valilik önünde yapılan törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rize’de yeni yapılacak ve Recep Tayyip Erdoğan adı verilecek olan cami projesinin ilk temelini butona basarak attı.

MEMLEKETİNDE SEVGİ SELİ: SEL KONUSUNDA GEREKENİ YAPACAĞIZ

“20-21 Eylül’de yaşanan sel felaketi sebebiyle siz kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Metrekareye 355 kilogram yağışın düştüğü afet öncesinde ve sonrasında seferber olduk. Bin 754 personel, 663 aracın yanı sıra 5 helikopterle sel felaketine müdahale ettik. Yaraların sarılması için hükümetimiz gerekeni yapıyor ve yapacak. Rize’ye yine hizmetlerle, yeni açılışlarla geldik. Toplam 38 projemizin toplu açılışını, 2 projemizin de temel atmasını gerçekleştiriyoruz. Toplam yatırım değeri 3 milyar 84 milyon lirayı geçen bu eserleri Rizeli hemşehrilerimizin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz. Rize’ye sağlık alanında 23 yılda 7 milyar 211 milyon liralık yatırım yaptık. 22 milyar liralık yatırım bedeline sahip bin 203 yatak kapasiteli üç sağlık tesisimizin inşaatı devam ediyor. Bin 53 yataklı Rize Şehir Hastanemizin yüzde 48’i, 100 yataklı Güneysu Devlet Hastanemizin yüzde 92’si, 50 yataklı Çayeli Devlet Hastanemizin de yüzde 40’ı tamamlandı. 2026 sonunda hizmete girecek şehir hastanesiyle Rize’miz sağlıkta öncü şehirlerden biri olacak.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde kıldı. Erdoğan’a hemşehrileri cami girişinde ve çıkışında yoğun ilgi gösterdi.

"HERKES TÜRKİYE’NİN ÇABALARINI TAKDİR ETTİ"

Ülkemizdeki ana muhalefetin vizyonsuzluğuna üzülerek ifade ediyorum, bu süreçte bir kez daha şahit olduk. 7 Ekim olayından sonra uzun süre Hamas’a terör örgütü dediler, Filistin direnişine çok çirkin ifadelerle çamur attılar. Amerika seyahatimiz öncesinde ve sonrasında CHP Genel Başkanı’nın söylediği hezeyanları sizler de işittiniz. Uzanamadığı üzüme koruk diyen tilki misali her gün yeni bir mazeret üreterek ziyareti kötülüyor, manipülasyon yapıyor. Günlerce bizim Amerika’da Gazze’yi konuşmadığımızı söylüyor. Gazze’ye ve Filistin davasına sahip çıkmadığımızı iddia ediyor. Peki sonuçta ne oldu? Bize attığı çamurlar döndü dolaştı yine kendisini buldu. Dünkü (önceki günkü) anlaşma hakikatin ne olduğunu çok net biçimde gösterdi. Hamas ve Filistinli kardeşlerimiz dahil herkes Türkiye’nin çabalarını takdir etti, kabul etti, ülkemize teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından 3 aileye yapımı tamamlanan afet konutlarının anahtar teslimini yaptı.

ÖZEL’İN ÖZÜR BORCU YOK MU

Hadi bizi bir tarafa bırak, CHP Genel Başkanı’nın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne bir özür borcu yok mu? Sayın Özel’in ateşkesin sağlanması için haftalardır gece-gündüz çalışan devlet görevlilerimize özür borcu yok mu? Uluorta savurduğu mesnetsiz iddialarından ötürü milletimize özür borcu yok mu? Bunun takdirini milletimin ve sizlerin en iyi şekilde yapacağına inanıyorum. Sayın Özel’e kulağına her fısıldanana itibar etmemesi gerektiğini Rize’den bir kez daha hatırlatıyorum.