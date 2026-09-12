Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’de konuştu: Sağlıkta başarı hikâyesi yazdık

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Rize Valiliği’nde yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Bize zaman zaman soruyorlar. Diyorlar ki ‘Yorulmuyor musun?’ Ya Allah aşkına, şu sevdayı görende yorulma olur mu? Rizeli uşakların şu muhabbetine mazhar olanda yorgunluk olur mu? Ülkesi ve milleti için aşkla koşanda yorgunluk emaresi hiç olur mu? Tabii ki olmaz. Kalbi bu ülke için, bu aziz millet için çarpan yorulmaz. Onun için durmuyoruz, duraksamıyoruz, rehavete kapılmıyoruz. Onun için şehir şehir, ilçe ilçe geziyor, ülkemizin eksiğini, gediğini gidermek için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

10 MİLYAR LİRALIK YATIRIMLAR

Bizim derdimiz Rize ile birlikte 81 vilayetimize aşkla hizmet etmek. Hamdolsun sizin desteğinizle, itimadınızla, hayır dualarıyla şehirlerimizi ihya ediyoruz. Şimdiye kadar Rize’ye hep elimiz dolu geldik. Her gelişimizde taş üstüne taş, eser yanına eser koyduk. Bugün de eserlerimizi hizmete almak, yeni yatırımlarımızın da temellerini atmak amacıyla sizlerin huzurundayız. 26 projemizin resmi açılışını yapacak, üç yeni yatırımın da inşallah temellerini atacağız. Toplam değeri yaklaşık 10 milyar lira olan bu eserlerin Rize’mize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 6 Şubat depremlerinin ardından önceliğimiz şehirlerimizi süratle dirençli ve güvenli hale getirmektir. Bunun için TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz projelerde gaza bastık. TOKİ eliyle bugüne kadar 5 bin 636 konutu tamamladık. Bin 221 konutun yapımı sürüyor. Bugün de Yağlıtaş Mahallesi’nde 465 konut, 4 işyeri ve bir camimizin, Kendirli Mahallemizde 79, Madenli beldemizde 143, Çayeli ilçemizde ise 79 konutumuzun açılışını yapıyoruz.

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MİLLET BAHÇESİ VE KÜLTÜR SOKAĞI

Rize’mizin yeşiline yeni tonlar ekleyecek toplam 330 bin metrekarelik millet bahçemizi de bugün resmen hizmete sunuyoruz. Aynı şekilde içerisinde millet kıraathanemizin, ilçe kütüphanemizin, çocuk parkımızın ve sosyal donatı alanlarının yer aldığı İyidere Millet Bahçemizin kurdelesini kesiyoruz. Çamlıhemşin’de vatandaşlarımızın tabiatla iç içe vakit geçirebilecekleri çocuklarımızın rahatça oyun oynayabilecekleri millet bahçemizi faaliyete alıyoruz. Güneysu’da ise altyapı ve çevre düzenlemesini tamamladığımız 27 adet geçici işyerimizi hak sahiplerine teslim ediyoruz. Isırlık Tabiat Parkı ve spor aktivite alanı ile bisiklet yolunun üçüncü etabını da bugün hizmete veriyoruz. Bu şehirde kültür ve sanat ne kadar dinamikse bu şehrin geleceği de o derece parlak olur. Edebiyatla, resimle, müzikle bağı kopan şehirler yalnızca binalardan ibaret kalır ve gün geçtikçe ruhunu kaybeder. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Rize Kültür Sokağı’nı bugün açıyoruz. Rize Kültür Sokağı ile yerel üreticileri destekleyecek, sergi alanlarını genişletecek, el emeği ürünlerin imalat ve satış süreçlerini destekleyecek, böylelikle şehrin ekonomisine katkı yapacağız.

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EĞİTİM VE SPOR YATIRIMLARI

Rize merkez ve ilçelerdeki 10 adet okulumuzun güçlendirme çalışmalarını tamamladık ve eğitim öğretime hazır hale getirdik. Çamlıhemşin’de yapımı biten 16 derslikli Hafize Haşim Haşimoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi de yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimize kapılarını açacak. Merkezde ise 600 kişilik Ahmet Tevfik İleri Öğrenci Yurdumuzu hizmete veriyoruz. Bu yatırımlarla çocuklarımızın ve gençlerimizin daha modern, nitelikli ve güvenli ortamlarda eğitim almalarını temin edeceğiz. Rize hem sporda hem de spor turizminde son yıllarda ciddi ivme kazandı. Dünyanın en prestijli ultramaraton koşularından birisi Kaçkar’da yapılıyor. Rize’miz 60 ülkeden 2 binden fazla sporcuyu bugünlerde misafir ediyor. İkizdere futbol sahası başta olmak üzere merkez, ilçe ve beldelerdeki spor tesislerimizin bakım ve onarımını tamamladık. İyileştirme çalışmaları devam eden spor merkezlerimizin açılışını da inşallah yakın zamanda yapacağız. Bugün aynı zamanda inşaat, altyapı ve çevre düzenlemesi sona eren 190 işyerinin bulunduğu Çifte Kavak Sanayi Sitesi’nin 12 bin 500 metrekare alana sahip yeni otobüs terminalimizin, Çamlıhemşin’de 91 adet konut ve 12 adet dükkânın temellerini atıyoruz. Toplam değeri 3 milyar lirayı aşan bu yatırımların şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

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MUHALEFETİN NE YAPTIĞIYLA İLGİLENMİYORUZ

Başkalarının gündemleri farklı olabilir, milletimizin dertleriyle dertlenmeyebilir, milletimizin taleplerine, beklentilerine kulak tıkayabilir, sabah akşam birbirleriyle kavga edebilir, tartışabilir, didişebilir. Ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Çünkü biz sizlerin emanetini, mesuliyetini taşıyoruz. Biz yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umudunu taşıyoruz. Biz sadece 86 milyona değil gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Onun için muhalefetin ne dediğiyle ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Ne onların aralarındaki kavganın ne de sataşmanın tarafı asla değiliz.

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ESKİ ÇAMLAR BARDAK OLMUŞ

O şunu demiş, bu şöyle yapmış, eski dostlar düşman, eski çamlar bardak olmuş, bunların hiçbiri bizim umurumuzda bile değil. Bu kardeşinizin gündeminde sadece hizmet var; eser hizmeti siyaseti, Rize’yle birlikte 81 vilayetimize yeni yatırımlar kazandırmak var. Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye’yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak, ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var. Yani sizin emanetinize hakkıyla sahip çıkmak var. Siz, bizi bu makamlara patronluk taslamak için değil sizlere hizmetkârlık etmemiz için getirdiniz. Biz de sadece vazifemizi yapıyor, aşkla sizlere hizmet ediyoruz. Bu can bu tende olduğu müddetçe Cenabıallah’ın izniyle durmadan, duraksamadan, yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz.

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ŞEHİR HASTANEMİZİN YÜZDE 70’İ TAMAM

Sağlıkta Rize’de tam bir başarı hikâyesi yazdık. Rize’de toplam bin 235 yatak kapasitesine ulaştık. Bin 53 yatak kapasiteli Rize Şehir Hastanemizin yüzde 70’i tamamlandı. Kalan kısmının da süratle bitirilmesi için Sağlık Bakanıma talimatı verdim. 320 bin metrekare alana inşa edilen Rize Şehir Hastanesi en üst düzeyde kesintisiz sağlık hizmeti sunacak. Kasım ayında hasta kabulüne başlayacak olan 50 yataklı Çayeli Devlet Hastanemizin yapımı devam ediyor. Toplam değeri 25 milyar liranın üzerinde olan bu iki yatırımın da şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Önümüzdeki dönemde 25 yataklı Fındıklı Devlet Hastanemizin de inşaat sürecini başlatacağız. Ardeşen’de ise 24 saat hizmet veren bir sağlık tesisi inşa edeceğiz. Şu anda ihale, proje ve arsa süreçleri devam eden 9 sağlık tesisini de en kısa sürede tamamlayıp faaliyete geçireceğiz.





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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rize’de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda ‘Terörsüz Türkiye’ süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları aktardı:

“Türkiye’nin harekete geçmesi, ayağa kalkması, böylesine bir gidişte barış ve adalet için öne atılması, masumların kanından beslenenlerin işine gelmiyor. Ülkemizin terör gibi yarım asırlık prangalarından kurtulup kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki, ne yaparsanız yapın suları tersine akıtamazsınız.

BÜYÜK BİR VİCDANSIZLIKTIR

Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla 86 milyon olarak hep beraber mutlu, huzurlu, müreffeh ve aydınlık bir istikbale yürümemize set çekilmesine izin vermeyiz. Bütün tahriklere, engellemelere rağmen, eğilmeden, bükülmeden, tuzaklara düşmeden yolumuzda sabırla ilerleyeceğiz.

Terörsüz Türkiye sürecimizle Cumhur İttifakı olarak bu yolda tarihi bir adım attık. Meclisimizde 467 oy gibi daha önce görülmedik geniş bir uzlaşıyla bize çok güçlü bir destek çıktı. Milletimiz terör defterinin bir daha açılmamak üzere tamamen kapanması noktasında kararlı bir duruş sergiledi. Hâl böyleyken bu konuyu parti çıkarları için polemik malzemesi haline getirmek, tahrip edici eleştirilerde bulunmak büyük bir sorumsuzluktur. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakârlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Tek kelimeyle şuursuzluktur. Herkes aklıselimle hareket etmeli, toplumun sinir uçlarıyla oynamak yerine Türkiye’yi merkeze alan bir siyaset izlemelidir.

TARİH BİZDEN BUNU BEKLİYOR

Türkiye’nin tökezlemesinden medet umanlara malzeme verecek eylem ve söylemlerden uzak durulmalıdır. Tekrar söylüyorum. Ülkemizin gelecekle ilgili büyük hedeflerini kovalamak dışında bir seçeneği yoktur. Çünkü vazgeçersek, ülkemiz altın değerinde yıllarını kaybeder; geri adım atarsak, Türkiye’nin istikbali olan gençler kaybeder. Türkiye’nin kaybetmesini, patinaj yapmasını isteyenlere rağmen bunu başarmak mecburiyetindeyiz. Unutmayın, tarih bizden bunu bekliyor. Millet bizden bunu bekliyor. Türkiye’nin başarısı için dua eden mazlumlar bizden bunu bekliyor.”