×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de... Komşularıyla sohbet etti, Ayder Yaylası'nı ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Rize#Ayder Yaylası
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rizede... Komşularıyla sohbet etti, Ayder Yaylasını ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2025 12:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularıyla sohbet etti, sel afetinin izlerinin silinmesine yönelik sürdürülen çalışmaları denetledi, ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nı ziyaret etti.

1 /8
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ayder Yaylasına ziyaret
2 /8
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ayder Yaylasına ziyaret
3 /8
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ayder Yaylasına ziyaret
4 /8
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ayder Yaylasına ziyaretTüm Fotoğraflar
Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının 2'nci gününde ziyaretlerini sürdürdü. Sabah saatlerinde Güneysu'daki konutundan ayrılan Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularıyla sohbet etti. Erdoğan, kentte 20 Eylül'de metrekareye 355 kilogram yağış düşmesiyle oluşan sel ve heyelan afetinin yaralarının sarılması için sürdürülen çalışmaları yerinde denetledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rizede... Komşularıyla sohbet etti, Ayder Yaylasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Güneysu'dan bindiği helikopter ile dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’na geldi. Erdoğan burada, yapımı tamamlanan yenileme ve koruma projesi kapsamındaki termal tesis ve konaklama birimleri ile çevre düzenlemelerini yerinde inceledi.

Haberin Devamı

Bölgedeki çalışmaları havadan da inceleyen Erdoğan, kendisine verilecek brifing için oteldeki programa katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda inceleme ve ziyaretlerinin ardından Rize'de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı ile Sivil Toplum Kuruluşları Buluşma programlarına katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rizede... Komşularıyla sohbet etti, Ayder Yaylasını ziyaret etti

Gözden Kaçmasın6 il için sarı alarm... Uyarılar art arda geldi: Sel, su baskını ve heyelana dikkat6 il için 'sarı' alarm... Uyarılar art arda geldi: Sel, su baskını ve heyelana dikkatHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Rize#Ayder Yaylası

BAKMADAN GEÇME!