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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de eski imam Osman Yılmaz'ın cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de eski imam Osman Yılmaz'ın cenaze töreninde konuştu.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Camimizin yapımında Osman hocamızın kapı kapı nasıl koştuğunun şahidiyiz, biliyoruz.
Bugün en azından cenaze namazına yetişmek, cenaze namazında bulunmak sizlere de nasip oldu. Bundan dolayı da ayrıca memnunum.
Rabbim hepimize o sancağın altında buluşmayı nasip etsin.
Bütün aileye, özellikle şahsım, ailem, milletim adına sabırlar niyaz ediyorum.