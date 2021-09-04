Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de eski imam Osman Yılmaz'ın cenaze törenine katıldı

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Camimizin yapımında Osman hocamızın kapı kapı nasıl koştuğunun şahidiyiz, biliyoruz.

Bugün en azından cenaze namazına yetişmek, cenaze namazında bulunmak sizlere de nasip oldu. Bundan dolayı da ayrıca memnunum.

Rabbim hepimize o sancağın altında buluşmayı nasip etsin.

Bütün aileye, özellikle şahsım, ailem, milletim adına sabırlar niyaz ediyorum.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara