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HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de eski imam Osman Yılmaz'ın cenaze törenine katıldı
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de eski imam Osman Yılmaz'ın cenaze törenine katıldı
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Haber Giriş: 04.09.2021 - 13:06 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de eski imam Osman Yılmaz'ın cenaze törenine katıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de eski imam Osman Yılmaz'ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de eski imam Osman Yılmaz'ın cenaze töreninde konuştu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Camimizin yapımında Osman hocamızın kapı kapı nasıl koştuğunun şahidiyiz, biliyoruz.

Bugün en azından cenaze namazına yetişmek, cenaze namazında bulunmak sizlere de nasip oldu. Bundan dolayı da ayrıca memnunum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rizede eski imam Osman Yılmazın cenaze törenine katıldı

Rabbim hepimize o sancağın altında buluşmayı nasip etsin.

Bütün aileye, özellikle şahsım, ailem, milletim adına sabırlar niyaz ediyorum.

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