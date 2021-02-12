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Haber Giriş: 12.02.2021 - 13:18 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize’nin Güneysu ilçesi Kaymakamlığını ve Belediyesini ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığı önüne gelen Erdoğan, yol kenarında kendisini bekleyen hemşerilerini eşi Emine Erdoğan ile makam aracından selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere geldiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde Belediye Başkanlığı'nı ve Kaymakamlığı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rizede...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rizede...

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