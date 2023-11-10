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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'a gidecek

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Riyad#Olağanüstü İslam Zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyada gidecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 19:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere tertiplenen 8’inci Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılmak üzere yarın Riyad’a gidecek.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere tertiplenen 8’inci Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılmak üzere 11 Kasım 2023 tarihinde Riyad’ı ziyaret edeceklerdir. Zirvede, İslam âleminin temsilcilerinin, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunmaları planlanmıştır. Zirve oturumuna hitap edecek olan Sayın Cumhurbaşkanımızın toplantı marjında, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi. 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Riyad#Olağanüstü İslam Zirvesi

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