Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rezervasyonlarda patlama yaşanıyor

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Açılışta bir konuşma yapan Erdoğan özetle şunları söyledi:

İSTANBUL EN BÜYÜK DEĞERİMİZ

“İstanbul hep olduğu gibi bugün de en büyük turizm, kültür ve sanat değerimizdir. İstanbul’un tek başına, 50 milyonluk hatta 100 milyonluk turist ağırlama potansiyelini barındırdığını söyleyebiliriz. Salgın sebebiyle turist sayısında bir düşüş yaşanmış olsa da normalleşmeyle birlikte çok daha yüksek sayılara ulaşacağımızı biliyoruz. Seyahat kısıtlamalarını kaldıran veya hafifleten her yerde ülkemize yönelik rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor.

AKM VE TAKSİM CAMİSİ’NİN AÇILIŞI

Bu yılın sonunda açmayı planladığımız AKM’yi salgın sebebiyle, inşallah önümüzdeki yılın en geç ortasında İstanbul halkının hizmetine sunacağız. Taksim Camisi’ni de önümüzdeki yıl Ramazan ayına yetiştirmeyi hedefliyoruz. Mehmet Akif Ersoy’un Mısır Apartmanı’ndaki evini müzeye dönüştürüyoruz. Projesi hazır. İnşallah bu müzeyi de, 12 Mart’ta, İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılında hizmete açıyoruz. Nisan ayından itibaren Galataport’un faaliyete geçmesini bekliyoruz. Sadece turizm sektörüne 5 milyar dolarlık ilave katkı sağlaması beklenen Galataport, 25 milyon ziyaretçi, 7 milyon turist ve 1,5 milyon gemi yolcusu potansiyeliyle gerçekten dünya çapında bir projedir.

YAŞAYAN BİR MÜZE OLACAK

Atlas Sineması, Sultan Abdülaziz döneminde, 1870’lerde inşa edilen İstanbul’un en güzel mimari eserlerinden biridir. Sinema olarak 1948 yılından beri İstanbullulara hizmet veren mekanı aslına uygun şekilde, sahnesinden koltuğuna, ses sisteminden, fuayesine kadar her şeyiyle yeniledik. Tarihi geçmişi ve modern alt yapısıyla yaşayan bir müze de olacak. Türk sinemasının kazandığı tüm önemli ulusal ve uluslararası ödüller de burada sergilenecek.

HOLLYWOOD YILDIZLARINDAN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ





Atlas Sineması ve Sinema Müzesi’nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy ile oyuncu Jason Statham, oyuncu Josh Harrnett, yönetmen-senarist Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley, yapımcı Ivan Atkinson, Miramax CEO’su yapımcı Bill Block’un da aralarında bulunduğu Hollywood oyuncu ve yapımcıları tarafından doğum günü sürprizi de yapıldı. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile doğum günü pastasını keserek teşekkürlerini iletti.

Erdoğan, sanatçılar Ediz Hun ve Serdar Gökhan’la da sohbet etti.

TARİHİ ATLAS İKİ YIL SONRA KAPILARINI AÇTI

Beyoğlu’ndaki tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi’nin restorasyonu iki yıl sürdü. Türkiye’nin ilk sinema müzesi, geçmişten bugüne Türk sinema tarihine ışık tutacak.

Özel koleksiyonlara da yer verilen müzede, dünya sinemasına ilişkin bilgi ve belgelerin yanı sıra Türk sinemasından başyapıtlar da sinemaseverler için sergilenecek.